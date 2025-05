Tennis, lo sport che fa impazzire Roma (e ispira il tuo prossimo viaggio)

In occasione degli Internazionali BNL d’Italia, Roma diventa il centro di un racconto che intreccia sport, cinema e turismo: dai soggiorni esclusivi ai campi panoramici, fino ai grandi film che hanno celebrato il tennis come fenomeno culturale

Roma è tennis. Ma il tennis è anche viaggio, stile, narrazione, community. Che tu sia tra le tribune del Foro Italico o su un campo con vista mare a Lerici, l’importante è entrare nel mood.

Dal 29 aprile al 18 maggio, la capitale italiana ospita gli Internazionali BNL d’Italia, il torneo che ogni anno trasforma il Foro Italico in un’arena di emozioni. A pochi giorni dalla Finale di Coppa Italia, Roma è attraversata da un’energia che unisce sport e lifestyle. Ed è proprio in questo contesto che prende forma la nuova estetica del tennis: elegante, evocativa, cinematografica. Un pretesto per viaggiare, esplorare e vivere luoghi straordinari tra cultura e natura.

Dormire come un campione a Roma

Chi arriva a Roma per respirare l’adrenalina del torneo non cerca solo un letto comodo, ma un luogo che sappia restituire l’atmosfera e l’eleganza dello sport. L’AC Hotel Clodio Roma, gestito da ACHM Hotels by Marriott, è una delle soluzioni più interessanti per chi vuole vivere l’evento senza rinunciare a comfort e stile. Situato nel quartiere Prati, a pochi minuti dal Foro Italico e dallo Stadio Olimpico, offre camere luminose, letti king-size, terrazze private e una superior con vasca Jacuzzi e vista panoramica.

La sua AC Lounge è il luogo ideale per concludere la giornata con un cocktail – come l’ACGT, rivisitazione sofisticata del gin tonic – o con piatti internazionali pensati per un pubblico dinamico. Chi preferisce iniziare la giornata con slancio o defaticare dopo una sessione sugli spalti, trova nella palestra dell’hotel l’essenziale per mantenersi in forma. A completare il quadro, la posizione strategica: comoda per raggiungere gli eventi, ma anche perfetta per perdersi tra botteghe, monumenti e vie dello shopping autentico. Un rifugio urbano che coniuga eleganza e funzionalità, tra emozioni forti e momenti di relax.

Viaggio con vista (e racchetta): i campi da tennis più spettacolari d’Italia

C’è chi il tennis lo vive in tribuna, e chi se lo porta in vacanza. Per questi ultimi, Airbnb ha selezionato alcuni dei campi da tennis più spettacolari d’Italia, ambientazioni da sogno dove lo sport si intreccia con il paesaggio, l’architettura e la bellezza.

A Lerici, tra le colline liguri, una villa affacciata sul Golfo dei Poeti ospita un campo panoramico da cui giocare ammirando il mare, tra ulivi e silenzi. Nelle Dolomiti, vicino a Cortina, un casale ristrutturato propone uno dei campi più spettacolari del mondo, incastonato tra le vette e accessibile nei mesi estivi. Nella campagna romana, a meno di un’ora dalla capitale, si trovano ville immerse nel verde con campi privati, perfette per una fuga attiva e rilassante. Una di queste, ispirata al design di Frank Lloyd Wright, offre un’esperienza esclusiva con piscina panoramica e terrazze ombreggiate. In Toscana, Villa Colombai accoglie gli ospiti con campo da tennis e da pickleball, piscina privata e la possibilità di uno chef su richiesta, il tutto immerso nella quiete delle colline.

Sono luoghi che trasformano il gioco in un rituale di bellezza e armonia, dove la racchetta diventa un’estensione del viaggio.

Tennis e cinema, i top 5 film da vedere

Il tennis non è solo un gioco. È teatro puro. Un duello elegante ma crudele, un rito di iniziazione, una coreografia che incarna tensione, desiderio, disciplina. Non sorprende che il cinema lo abbia scelto spesso come metafora perfetta per raccontare ambizione, competizione e crollo emotivo. Ecco cinque film che, in modi diversi, hanno trasformato il tennis in arte visiva.

1. Match Point (Woody Allen, 2005)

Il colpo che tocca il nastro e decide tutto è l’immagine chiave di questo thriller esistenziale. Il tennis è metafora brutale del caso, dell’ambiguità morale, della fortuna cieca. Ambientato tra l’upper class londinese, è forse il film più iconico nel collegare racchette e destino.

2. Challengers (Luca Guadagnino, 2024)

La pellicola che ha riportato il tennis al centro dell’immaginario contemporaneo. Zendaya è Tashi, ex campionessa diventata allenatrice, al centro di un triangolo amoroso teso e ipnotico. Il tennis qui è erotismo, potere e psicodramma. Guadagnino lo trasforma in un linguaggio del corpo. Visivamente magnetico.

3. Borg vs McEnroe (Janus Metz, 2017)

Una delle rivalità più leggendarie della storia del tennis raccontata in chiave quasi religiosa. Da una parte il freddo e imperturbabile Björn Borg, dall’altra l’irruente e geniale John McEnroe. Shia LaBeouf sorprende nel ruolo di “Superbrat”. Un film sul controllo, la pressione e la necessità di sbagliare per sopravvivere.

4. Wimbledon (Richard Loncraine, 2004)

Commedia romantica british con Paul Bettany e Kirsten Dunst. Il tennis qui è sfondo leggero per parlare di seconde possibilità, amore inaspettato e riscatto personale. Non rivoluzionario, ma affettuosamente pop. Un classico da pomeriggio estivo.

5. King Richard (Reinaldo Marcus Green, 2021)

La storia vera del padre di Venus e Serena Williams. Will Smith interpreta Richard Williams, visionario e determinato, in un racconto che è insieme biopic familiare e dichiarazione d’intenti. Il tennis diventa qui strumento di emancipazione e riscatto. Potente e ispiratore.