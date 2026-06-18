Tendenze, il Book Boyfriend e la nuova ossessione 2026

C’è chi li ama e chi mente. Stiamo parlando dei protagonisti di Off-Campus, serie targata Prime Video che nel giro di 12 giorni ha conquistato più di 36 milioni di spettatori. La combo Love story + Hockey su ghiaccio si conferma vincente, come già anticipato dal successo di Heated Rivalry, altro telefilm cult di HBO. Il successo è stato tale che anche Netflix è corsa ai ripari e ha annunciato l’adattamento cinematografico di Icebreaker, il romanzo bestseller di Hannah Grace diventato un fenomeno mondiale su BookTok. Perché il vero filo conduttore di queste serie tv non è tanto l’argomento quanto il fatto che tutte partono da quello che Gen Z e Millennials chiamano New Adult. Punto d’incontro tra l’evoluzione dei romanzi rosa stile Harmony ed empowerment di nuova generazione, i romanzi del momento hanno numeri da record. Per capirci, Off-Campus, è tratto dalla Campus series di Elle Kennedy che ha venduto, solo in Italia, oltre un milione di copie, di queste 150 mila nelle quattro settimane successive all’uscita della serie tv. Game Changer, invece, la saga di sei libri da cui è tratto, ha fruttato alla sua autrice, Rachel Reid, oltre 3 milioni e mezzo di copie vendute solo in Nord America. Inaspettata passione planetaria per hockey e stile preppy? No, alla base del successo è il book boyfriend, ossia il fidanzato letterario, l’uomo ideale tra le righe del libro, che tutti e tutte vorremmo. Una trappola che Stephanie Mayer ci ha già proposto con il ciclo di Twilight, con vampiri ultra sexy e licantropi palestrati. Ecco, un’altra caratteristica dei New Adult è il lato spicy con descrizioni esplicite e sesso a gogò, che ha un’incredibile presa sul pubblico under 30 e raggiunge senza intoppi anche le milf 45enni.