Un Natale tutto da vedere

C'è qualcosa di magico e profondamente confortante nell’atmosfera di una serata invernale trascorsa al caldo, con una coperta soffice che avvolge come un abbraccio, una tazza di cioccolata calda che sprigiona il suo aroma dolce e invitante, e una selezione di film o serie TV che si intrecciano con il sottofondo di luci natalizie e decorazioni scintillanti. Quando fuori il tempo si fa grigio, il vento sibila tra gli alberi, o la neve cade silenziosa coprendo il mondo in un candido manto ovattato, il divano si trasforma in un rifugio perfetto. È il luogo ideale dove lasciarsi andare a momenti di pura serenità, che si tratti di una serata tranquilla da soli, immersi nei propri pensieri, o di un'occasione per stringersi con i propri cari, condividendo risate, emozioni e piccoli gesti di complicità.

Questa stagione dell’anno porta con sé un desiderio naturale di intimità e calore, e mai come in questi momenti, il piacere di scegliere cosa guardare diventa un piccolo rituale. Dall’accendere le luci dell’albero al posizionare i cuscini nel punto giusto, tutto contribuisce a creare un’atmosfera unica, fatta di semplicità e magia. Quest’anno, Netflix si è impegnata a rendere queste serate ancora più speciali, curando un ricco menù di contenuti che promettono di riscaldare non solo il cuore, ma anche l’anima degli spettatori, con proposte capaci di catturare lo spirito delle festività. Da grandi classici natalizi a novità emozionanti, ogni storia è pensata per accompagnare il pubblico in un viaggio fatto di sogni, risate e momenti indimenticabili.

Un Natale speciale con Beyoncé

Tra le sorprese più attese, spicca l’evento live del 25 dicembre: Beyoncé si esibirà per la prima volta con il suo nuovo album Cowboy Carter durante l’intervallo della partita di Natale della NFL tra Baltimore Ravens e Houston Texans. La performance, trasmessa in diretta dallo stadio NRG di Houston, città natale della cantante, promette di essere un momento magico per chiudere il giorno di Natale in grande stile.

Emozioni tutte italiane

Il periodo natalizio è anche un’occasione per immergersi in storie profonde e toccanti. Il treno dei bambini, tratto dal bestseller di Viola Ardone, è un commovente racconto sull’infanzia e sulla rinascita ambientato nell’Italia del dopoguerra. Disponibile dal 4 dicembre, il film diretto da Cristina Comencini vede un cast stellare con Barbara Ronchi, Serena Rossi e Stefano Accorsi. A gennaio, invece, la commedia Mica è colpa mia inaugurerà l’anno con risate e buoni sentimenti, seguendo le disavventure di due fratelli napoletani alle prese con un’improbabile truffa che si trasforma in una storia d’amore.

Romanticismo e magia sotto l’albero

Il Natale non sarebbe lo stesso senza una buona dose di romanticismo. Classici intramontabili come Love Actually fanno da apripista a nuove storie natalizie: dalla magica trasformazione di una scultura di ghiaccio in un amore in Hot Frosty - Una magia di Natale, alla tenera storia di Layla che si innamora durante un concerto natalizio in Appuntamento a Natale. Non mancano neppure le sorprese, come Our Little Secret, dove Lindsay Lohan si ritrova a trascorrere il Natale con il suo ex e la sua nuova fidanzata.

Per i più piccoli (e non solo), l’incanto del Natale prende vita con titoli come Spellbound - L’incantesimo, un’avventura animata dai creatori di Shrek e Toy Story, e That Christmas, una fiaba diretta da Richard Curtis, il genio dietro Love Actually.

Un Natale non convenzionale

Non tutti scelgono l’amore e la magia: per gli amanti dell’azione e dei brividi, Netflix offre una selezione di contenuti adrenalinici. Il thriller Carry-On, con Taron Egerton e Jason Bateman, e la miniserie di spionaggio Black Doves, con Keira Knightley, promettono emozioni intense. Inoltre, per i fan del fenomeno globale Squid Game, la seconda stagione arriverà il 26 dicembre, perfetta per una maratona post-feste.

Il camino che scalda l’anima

Per chi cerca semplicemente un po' di pace e un’atmosfera accogliente, Netflix propone una curiosa selezione di camini virtuali: da quelli tradizionali, perfetti per una serata tranquilla, a versioni più creative come il camino di The Witcher o quello di Lupi Mannari. Un piccolo dettaglio che riesce a trasportare lo spettatore in un mondo caldo e rilassante, anche quando fuori la neve copre ogni cosa.

L’essenza del Natale: calore e condivisione

La tradizione di radunarsi davanti alla TV, condividendo momenti di relax e divertimento, è un piccolo rituale che unisce famiglie e amici. E per chi preferisce la tranquillità di una serata in solitaria, accompagnata da dolci coccole e la magia delle luci di Natale, Netflix ha qualcosa per tutti. Quest’anno, lasciate che storie incantevoli, grandi emozioni e un pizzico di magia vi trasportino in un’atmosfera unica, perfetta per celebrare il periodo più bello dell’anno.