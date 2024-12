The Electric State: il nuovo film dei Fratelli Russo arriva il 14 marzo 2025 su Netflix

Il 14 marzo 2025 debutterà su Netflix The Electric State, il nuovo film diretto dai Fratelli Russo, celebri per il successo di Avengers: Endgame. Basato sulla graphic novel di Simon Stålenhag, il film promette un mix esplosivo di azione, avventura e mistero in un’America alternativa degli anni ’90, dove tecnologia e umanità si intrecciano in modo inquietante.

Millie Bobby Brown interpreta Michelle, un’adolescente orfana che vive in un mondo in cui robot animati e mascotte, un tempo parte integrante della società, sono stati banditi dopo una rivolta fallita. La sua vita cambia quando incontra Cosmo, un robot enigmatico legato a suo fratello minore Christopher, che lei credeva morto.

Determinata a ritrovarlo, Michelle intraprende un viaggio nel sud-ovest americano accompagnata da Cosmo. A unirsi a loro c’è Keats, un contrabbandiere interpretato da Chris Pratt, e il suo compagno robotico Herman, doppiato nella versione originale da Anthony Mackie. Insieme, affrontano sfide imprevedibili, esplorando una misteriosa “Zona interdetta” popolata da robot esiliati e scoprendo verità ben più sinistre di quanto immaginassero.

Accanto a Millie Bobby Brown e Chris Pratt, il film vanta un cast impressionante: Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Giancarlo Esposito, Woody Harrelson, Brian Cox, Jenny Slate e Alan Tudyk, molti dei quali prestano le loro voci ai robot che popolano questo universo retro-futuristico.

The Electric State è diretto da Anthony e Joe Russo, con una sceneggiatura firmata da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori figurano i fratelli Russo stessi, insieme a Mike Larocca e Angela Russo-Otstot. La graphic novel di Simon Stålenhag, fonte d’ispirazione per il film, offre una visione estetica unica che promette di essere resa magistralmente sullo schermo.





Il Trailer