Temptation Island: coppie e anticipazioni dell'edizione di settembre

Domani, martedì 10 settembre in prima serata su Canale5, il primo imperdibile appuntamento con la nuova edizione del docu-reality “Temptation Island”. Protagonisti di questo nuovo viaggio nei sentimenti 7 coppie (non sposate e senza figli in comune) pronte a mettere alla prova la natura della propria relazione. Il racconto delle loro appassionanti vicende è affidato come sempre a Filippo Bisciglia. Il programma è a cura di Raffaella Mennoia, prodotto per Mediaset da Fascino P.g.t. per la regia di Andrea Vicario.



Le 7 coppie di Temptation Island (Mediaset) Anna 27 anni e Alfred, 25 anni, fidanzati da 1 anno e 9 mesi Anna ha 27 anni, è laureata in psicologia ed fidanzata con Alfred, 25 anni, operaio. Vivono entrambi a Perugia. Sono fidanzati da 1 anno e 9 mesi ma non convivono. Scrive Anna a Temptation Island: ama Alfred e nonostante ci siano diversi motivi per lasciarlo, non riesce a farlo. Oltre ad aver scoperto un tradimento, dice di essere lei a fare tutto per lui, mentre Alfred non ricambia. Alfred accetta di partecipare perché sa che Anna non si fida di lui e questo li porta continuamente a litigare.





Nel bellissimo relais di Is Morus situato a Santa Margherita di Pula, le coppie metteranno alla prova il loro amore separandosi per 21 giorni in due villaggi differenti: quello delle fidanzate e quello dei fidanzati che, accompagnati da 26 single (13 uomini e 13 donne) instaureranno con loro fin da subito rapporti di amicizia e confidenza. In questo clima di spensieratezza ed allegria vivranno la quotidianità che gli permetterà di aprirsi e riflettere sulle situazioni e le emozioni che stanno vivendo. Per vedere e conoscere il comportamento dei rispettivi partner, i fidanzati verranno chiamati nel “Pinnettu” dove vengono mostrati i filmati che raccontano con immagini e parole gli stati d’animo che si vivono nei due villaggi.

“Riuscirò a capire se lui/lei è la persona giusta per me?” ”La vita di coppia è la vita che voglio?". Queste sono solo alcune delle domande che sovvengono più frequentemente ai protagonisti. Il momento della verità si svela al falò, luogo simbolo del docu-reality, dove, Filippo Bisciglia dice la fatidica frase “Ho un video per te” e consegna al destinatario/a immagini inedite che possono rafforzare o compromettere i sentimenti. Solo dopo aver trascorso le tre settimane separati, le coppie potranno tirare le somme del proprio percorso decidendo il destino della propria relazione.

Undicesimo anno di vita di questo format Tv che appassiona tanti telespettatori che si domandano se verranno richiesti falò di confronto anticipati, tifano per una coppia o per l’altra e, puntualmente, si immedesimano nelle dinamiche di coppia raccontate.