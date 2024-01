Stranger Things 5: al via le riprese della nuova stagione

Difficilmente non si conosce Stranger Things.

La serie tv creata dai Duffer Brothers ha debuttato nel 2016 ed è immediatamente diventata un cult tra gli amanti delle serie. Per comprendere la portata dello show, basti pensare che la sola quarta stagione ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale. La serie ha inoltre ottenuto oltre 70 riconoscimenti in tutto il mondo tra cui Emmy® e lo Screen Actors Guild Award per il Miglior cast in una serie drammatica ed è stata nominata per oltre 230 premi.





Sinossi

Lettera d'amore ai classici film di genere degli anni '80 che hanno affascinato una generazione intera, Stranger Things è un drama emozionante ambientato nell'apparentemente normale cittadina del Midwest di Hawkins, Indiana. Dopo che un ragazzo scompare nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca delle risposte e viene trascinato in una serie di eventi rischiosi e mortali. Sotto la superficie della loro ordinaria cittadina si nasconde uno straordinario mistero soprannaturale, insieme a esperimenti governativi top-secret e a un pericoloso portale che collega il nostro mondo a un regno potente e sinistro. Le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno sconvolte, perché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo, per sempre.