Squid Game 2 a Lucca Comics: tutte le novità e anticipazioni della serie Netflix che ha sconvolto il mondo

Il gioco non si ferma mai. È con questa rivelazione che il Giocatore 456 (con dei capelli di un rosso brillante), dopo aver vinto il gioco, decide di andare negli Stati Uniti da sua figlia. In aeroporto rivede la scena capitata a lui l’anno prima e, trovando il biglietto del gioco mortale decide di chiamare il numero e minacciarli di farli smettere. Ci riuscirà?

L’attesissima seconda stagione di Squid Game, in arrivo su Netflix dal 26 dicembre, è stata presentata in anteprima globale a Lucca Comics & Games 2024 alla presenza del creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e dei protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun.

“Ricordate quando 456, dopo aver vinto i giochi di Squid Game, si tinge i capelli di rosso?Ho preso l’ispirazione da Hanamichi Sakuragi di Slam Dunk, che da noi si chiama Kang Baek-ho, perché per noi è considerato un simbolo di trasgressione, una presa di coraggio. Dovete sapere che in Corea del Sud Slam Dunk è uno dei manga più popolari di sempre” ha rivelatoHwang Dong-hyuk, il creatore, sceneggiatore e regista.

La città di Lucca è stata allestita all’insegna della serie che ha sconvolto il mondo con la sua uscita nel 2021: Dopo la conferenza stampa presso il Teatro del Giglio di Lucca, il regista e i protagonisti hanno salutato il pubblico in Piazza San Michele, dove li attendevano 8.000 persone tra fan e cosplayer, con le iconiche tute da guardie e concorrenti. Subito dopo, il cast ha presentato in anteprima mondiale ai fan di Lucca il main teaser trailer.

Nel corso della manifestazione non mancheranno altre opportunità di immergersi nel mondo di Squid Game: a partire dall’iconica bambola Young-Hee che domina Piazza San Michele sfidando i fan nel classico “1, 2, 3, stella!”, fino al padiglione e lo store esclusivo dedicati allo show (con prodotti creati esclusivamente per LC&G 2024) in Piazza Anfiteatro dove i fan possono vivere e persino dormire nell’universo dell’iconica serie.

Il legame con l’Italia non si limita all’anteprima: “Ci sono due canzoni italiane nella seconda stagione” ha rivelato Hwang,“Nel primo episodio si sentono le note di Nessun dorma dalla Turandot”. Quest’anno ricorre il centenario dalla morte di Puccini, che è anche la personalità che quest’anno viene celebrata da Lucca Comics tramite iposter disegnati dal maestro Yoshitaka Amano.“L’altra è Con te partiròdi Andrea Bocelli”.

Le anticipazioni sulla seconda stagione

Nella seconda stagione 456/Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, torna a cimentarsi coi giochi: "Rivedrete alcuni luoghi familiari, come il dormitorio e i corridoi dai colori sgargianti, ma anche nuovi set dove verranno introdotti altri giochi ancora più entusiasmanti e ambienti mai visti prima”. Hwang ha continuato: “Siamo solo una serie, quindi alla fine non possiamo essere troppo seri, deve esserci una componente di intrattenimento, ma i temi di Squid Game sono importanti. Nel k-drama si parla di dilemmi sociali ed esistenziali, si parla della società capitalista, che ha creato i cosiddetti “perdenti”, quelli che il sistema ha schiacciato. Non offro risposte ma un'opportunità di riflettere su che mondo è e sarà” ha spiegato. “Questi temi saranno esplorati ulteriormente nella seconda stagione”.

Lee Jung-jae ha detto che “Da Squid Game ho imparato che dobbiamo fare tutti degli sforzi per migliorare la società, inoltre bisogna avere rispetto reciproco, proteggere i deboli e collaborare tutti insieme”. Wi Ha-joon, che interpreta il poliziotto Hwang Jun-ho, ha osservato: “Diamo al pubblico l’opportunità di riflettere. Come attore, io stesso rifletto su quello che succede nella serie, e lo faccio anche quando preparo il personaggio, facendo ricerche. La serie mi ha fatto riflettere sulla dignità e sulla natura umane".

Invece per quanto riguarda il reality show ispirato alla serie, Il regista non è rimasto turbato: “Ho visto un paio di episodi e vedere i concorrenti mentre leccano i biscotti è stato surreale. Circa l’idea di creare un reality ispirato a Squig Game, non la trovo paradossale. Squid Game è un prodotto di Netflix, è normale che ci abbia investito e voglia sfruttarlo. Questo non diluisce il messaggio”.

Squid Game, tutt’oggi la serie più popolare su Netflix dopo più di due anni dalla sua uscita, sta per fare quindi il suo ritorno trionfale, e tutto il mondo è in fermento. Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game,. Gi-hun si tuffa ancora una volta nel misterioso gioco di sopravvivenza, con nuovi partecipanti riuniti per vincere il premio di 456 miliardi di won.

La serie ha fatto la storia vincendo 6 Emmy Awards tra cui Miglior Regia per Hwang Dong-hyuk e Miglior Attore Protagonista per Lee Jung-jae, oltre ad altri premi prestigiosi come il Gotham Award per la “Serie rivelazione” e un “AFI Honor nel 2021”.

La nuova stagione accoglierà anche altri amati personaggi della prima stagione, come il Reclutatore (Gong Yoo). Oltre ai nuovi membri del cast Yim Si-wan, Kang Ha-neul e Park Gyu-young.