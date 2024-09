Harry Potter, iniziati i casting per la serie tv

Il 10 settembre si sono ufficialmente aperti i casting per la serie HBO su Harry Potter. Nel Regno Unito attualmente è cominciata la ricerca dei nuovi attori che interpreteranno sul piccolo schermo i tre personaggi iconici: Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger. La produzione sta cercando bambini e bambine tra i 9 e gli 11 anni disposti a girare a partire da aprile 2025. In sette mesi si dovranno trovare i sostituiti di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint che, nel 2000, anno del primo film di Harry Potter, avevano rispettivamente 11, 10 e 12 anni.

"Ci stiamo impegnando per un casting inclusivo e diversificato", si legge in una nota dell'annuncio. "Per ogni ruolo si invitano interpreti qualificati, senza distinzioni di etnia, sesso, disabilità, razza, orientamento sessuale, identità di genere o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge, salvo diversa indicazione specifica". Gli stessi requisiti per la selezione erano stati già richiesti per la produzione teatrale di Harry Potter e la maledizione dell'erede, che ha scelto l'attrice sudafricana Noma Dumezweni per il ruolo di Hermione. Il ruolo le valse l'Olivier Award alla Miglior attrice non protagonista.

Il primo step dell'Open Call riguarda le audizioni autoregistrate: ai candidati viene chiesto di inviare due video parlando con il loro accento nativo. Nel primo, della durata inferiore ai 30 secondi, devono recitare un racconto breve o una poesia, ma "niente di Harry Potter". Nel secondo, lungo fino a un minuto, viene chiesto di parlare di sé e di "un familiare, un amico o un animale domestico a cui sono particolarmente affezionati".

Alla sceneggiatura e alla regia della serie, che dovrebbe essere un adattamento fedele dei libri di J.K. Rowling, stanno lavorando Francesca Gardiner e Mark Mylod.