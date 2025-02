San Valentino in ascensore: le scene più romantiche del cinema

L’amore ha trovato mille modi per manifestarsi sul grande schermo, e tra le ambientazioni più affascinanti e inaspettate c’è senza dubbio l’ascensore. Piccolo, intimo, spesso scenario di incontri casuali o passioni travolgenti, l’ascensore si è trasformato in un vero e proprio simbolo romantico grazie al cinema. Da baci rubati a dichiarazioni d’amore, alcune scene ambientate tra le pareti di un elevatore hanno lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori.

L’ascensore: un luogo di colpi di scena

L’ascensore, spesso considerato un semplice mezzo di trasporto tra i piani di un edificio, diventa nel cinema un vero e proprio palcoscenico dell’amore. “L’ascensore è un’innovazione che, attraverso l’arte del cinema, si trasforma nell’ambientazione ideale per suscitare emozioni vere e profonde come, ad esempio, l’amore”, afferma Sergio Alvarez, Marketing Manager di KONE Italy & Iberica.

Del resto, anche la letteratura e la musica hanno spesso celebrato l’amore negli ascensori. Fabrizio Caramagna, ad esempio, scrive: “Mi è bastato vederti e mi sono innamorato di te, ti seguirei ovunque. Se prendessimo l’ascensore, lo fermerei tra un piano e l’altro per tutta la vita”. E la canzone “Love In An Elevator” degli Aerosmith, scritta da Steven Tyler e Joe Perry nel 1989, ne è un’ulteriore conferma.

Le scene più romantiche girate in ascensore

Molte pellicole iconiche hanno sfruttato il fascino dell’ascensore per dare vita a momenti romantici indimenticabili. Tra le scene più celebri troviamo quella di Cinquanta Sfumature di Grigio, in cui Christian Grey e Anastasia Steele, interpretati da Jamie Dornan e Dakota Johnson, si scambiano il loro primo, indimenticabile bacio in ascensore.

Non da meno è Tra le nuvole, film con George Clooney e Vera Farmiga, dove un ascensore diventa teatro di un bacio improvviso e carico di passione. Anche in 500 Days of Summer, Tom e Summer (Joseph Gordon-Levitt e Zooey Deschanel) vivono un momento speciale nell’ascensore dell’ufficio, quando lei riconosce e canta una canzone dei The Smiths, facendo scattare un’immediata connessione tra loro.

Le emozioni salgono alle stelle anche in La dura verità, dove Gerard Butler e Katherine Heigl, dopo una serie di battibecchi, cedono alla passione con un bacio travolgente in ascensore.

Un classico degli anni ‘80 come Class rientra perfettamente in questa lista grazie a una scena ricca di tensione romantica.

Nel mondo delle serie TV, Sex and the City ci ha regalato una scena memorabile: dopo una lite accesa, Sarah Jessica Parker e Chris Noth si riavvicinano con un bacio in ascensore che segna una riconciliazione attesissima dai fan.

E poi ci sono i grandi classici: Let’s Make Love con Yves Montand e Marilyn Monroe, dove lui blocca il montacarichi per dichiararle il suo amore, e Four Rooms, in cui Antonio Banderas sorprende Jennifer Beals con un casqué prima di baciarla.

Secondo gli esperti del settore, l’ascensore è più di un semplice spazio funzionale. “Non esiste periodo migliore della festa degli innamorati per guardare i nostri amati elevatori da una prospettiva più leggera e simpatica”, aggiunge Sergio Alvarez di KONE. Se nella vita reale un ascensore può essere solo un mezzo per salire e scendere, nel cinema diventa il luogo perfetto per incontri fatali, dichiarazioni inaspettate e baci memorabili.

Dopo tutto, l’amore può sbocciare ovunque… anche tra un piano e l’altro.