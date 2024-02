Regina Rossa, l'adattamento della trilogia di Juan Gómez-Jurado arriva su Amazon Prime Video

Prime Video ha svelato il trailer ufficiale dell’attesissima serie Original Regina Rossa in cui si vedono per la prima volta il ricco universo visivo di questo adattamento per lo schermo, con i tanti elementi e gli easter-egg dall'omonimo romanzo, ma anche i protagonisti Vicky Luengo e Hovik Keuchkerian nei panni di Antonia Scott e Jon Gutiérrez. Regina Rossa sarà disponibile il 29 febbraio 2024 in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Regina Rossa è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

L’adattamento televisivo in sette episodi del primo libro della trilogia di successo di Juan Gómez-Jurado (Regina Rossa, Lupa Nera, Re Bianco) vede la partecipazione di Vicky Luengo (Antidisturbios: Unità Antisommossa, Historias para no Dormir) e Hovik Keuchkerian (La casa di carta, Antidisturbios: Unità Antisommossa). Koldo Serra (Nessuna traccia, o quasi, La casa di carta) è il regista, insieme a Julian de Tavira (Hernán) che ha diretto gli episodi 4 e 6.

Completano il cast Andrea Trepat (Mar de plástico, Il club degli incompresi),Celia Freijeiro (Un amore di mamma, Vida perfecta),Nacho Fresneda (El Ministerio del Tiempo, Hospital Central), Vicenta N’Dongo (Quando meno te lo aspetti, En la ciudad),Karmele Larrinaga (Go!azen, Ane),Pere Brasó (70Binladens – Le iene di Bilbao, The Last Days),Fernando Guallar (Luis Miguel: La serie, Tras la pared),Eduardo Noriega (Inés dell’anima mia, Hache),Alex Brendemühl (The Believer, Mal di pietre),Urko Olazábal(Una donna chiamata Maixabel, Mithyabadi),Emma Suárez (Privacy, The Rite of Spring - La consagración de la primavera) e Selam Ortega (Madres, Reinas sin reino).

Regina Rossa è una produzione Dopamine e Focus con Amaya Muruzábal nel ruolo di showrunner ed executive producer. La sceneggiatura è di Salvador Perpiñá al fianco di Muruzábal.





Sinossi

Con un QI di 242, Antonia Scott è ufficialmente la persona più intelligente sulla Terra. La sua intelligenza l’ha resa la 'Regina Rossa’ di un progetto di polizia segreto e sperimentale, ma quello che sembrava un dono è diventato una maledizione, e Antonia ha finito per perdere tutto. Quando il figlio di un potente magnate viene trovato orribilmente assassinato e la figlia dell’uomo più ricco di Spagna viene rapita, l’organizzazione della ‘Regina Rossa’ si mette in moto. Per riattivare Antonia, il suo ex capo, Mentor, si rivolge a Jon Gutiérrez, un poliziotto basco irascibile al punto da essere ad un passo dal farsi espellere dalla Polizia. Giocando al gatto e al topo, Jon e Antonia scoprono di ammirarsi e completarsi quasi quanto si irritano a vicenda. Regina Rossa è un thriller inquietante ambientato a Madrid, una città che gioca un ruolo centrale nella storia e combina l’urgenza e l’azione dell’indagine con la chimica intrigante e brillante tra i due protagonisti.





