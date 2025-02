Phenomena di Dario Argento: da film cult a serie tv

Una notizia che ha dell’incredibile: Phenomena, il capolavoro horror di Dario Argento del 1985, si prepara a rinascere sotto una nuova veste. Dopo quasi quarant’anni dalla sua uscita, il celebre film cult verrà trasformato in una serie televisiva, pronta a conquistare una nuova generazione di spettatori e a riaccendere la passione dei fan storici.

L’annuncio arriva direttamente da Titanus Production, erede della storica casa di produzione italiana, che ha deciso di riportare in vita l’universo di Phenomena attraverso un ambizioso adattamento seriale. Il progetto sarà presentato al festival internazionale Series Mania, che si terrà a Lilla, in Francia, dal 21 al 29 marzo 2025, con l’intento di attrarre partner per la produzione e la distribuzione della serie. Un’impresa audace, che punta a dare nuova linfa a un titolo definito dallo stesso Argento come il suo film preferito.

Alla sceneggiatura della serie lavoreranno Nicola Guaglianone e Menotti, il talentuoso duo dietro Lo chiamavano Jeeg Robot, noto per la capacità di fondere elementi fantastici con una narrazione avvincente. L’obiettivo dichiarato della produzione è quello di rielaborare la storia di Phenomena con un taglio moderno, senza tuttavia tradire la sua essenza originaria. L’intento è quello di preservare l’atmosfera visionaria e disturbante del film, rimanendo fedeli allo spirito horror che lo ha reso una pietra miliare del genere.

Dal film (1985)...

Quando Phenomena debuttò nel 1985, si impose immediatamente come un’opera di culto per diversi motivi. Al centro della vicenda c'è Jennifer Corvino, una studentessa americana interpretata da una giovanissima Jennifer Connelly, spedita dal padre, un celebre attore, in un collegio svizzero. Qui, la ragazza, affetta da sonnambulismo, si trova testimone di una serie di brutali omicidi di sue coetanee. Il suo dono speciale, la capacità di comunicare telepaticamente con gli insetti, la guiderà in un incubo sempre più oscuro.

Accanto a lei, due figure straordinarie: l’entomologo John McGregor, interpretato da Donald Pleasence, e la sua fedele scimmia ammaestrata, Inga. Saranno loro ad aiutarla a svelare il mistero dietro gli efferati delitti, fino alla scoperta del mostruoso killer, legato alla vicepresidente del collegio, Frau Brückner, interpretata da Daria Nicolodi, musa e moglie di Argento all’epoca. Il film vantava un cast di prim’ordine, con Dalila Di Lazzaro e Patrick Bauchau nei panni dell’ispettore incaricato delle indagini. Persino il mondo della moda aveva lasciato il segno, con alcuni costumi firmati da Giorgio Armani.

A rendere ancora più iconico il film era la colonna sonora esplosiva, con brani di Iron Maiden, Motörhead e Goblin. L’accoglienza fu controversa: se da un lato Phenomena affascinò il pubblico con il suo mix di horror, paranormale e thriller, dall’altro le sue scene estreme caratterizzate dall’uso massiccio di insetti, cadaveri in putrefazione e litri di sangue generarono un forte shock generale. Negli Stati Uniti, il film venne distribuito con il titolo Creepers, ma in una versione pesantemente tagliata, con oltre 20 minuti di scene eliminate.

Alla serie tv

L’adattamento seriale di Phenomena non sarà un semplice remake, ma una reinterpretazione della storia originale. Inizialmente, Titanus Production aveva considerato l’idea di un sequel cinematografico, ma alla fine ha optato per una serie televisiva, con l’obiettivo di ampliare e approfondire la narrazione.

Questa nuova versione manterrà al centro della vicenda Jennifer Corvino, ma con un’ambientazione e una trama rinnovate. La giovane protagonista si troverà a frequentare un’accademia di scherma nelle Dolomiti, dove si ripresenteranno gli eventi inquietanti che caratterizzavano il film originale. Tra sogni premonitori, poteri psichici e una scia di delitti efferati, Jennifer dovrà affrontare una nuova minaccia oscura, cercando di proteggere se stessa e i suoi compagni.

Con una narrazione modernizzata ma rispettosa delle sue radici, la serie si prepara a terrorizzare ancora il pubblico, rendendo omaggio all’indimenticabile opera di Dario Argento.