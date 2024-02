Solo su Sky il grande tennis gioca tutto l’anno e da oggi diventa un’esperienza totale, sempre più completa e personalizzata. Dopo l’annuncio dell’accordo che consente la trasmissione su Sky e in streaming su NOW fino al 2028 di oltre 80 tornei a stagione tra ATP e WTA, con più di 4.000 partite 12 febbraio, nasce “Sky Sport Plus”. Grazie a questa novità, i clienti potranno seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basterà andare sul canale Sky Sport Tennis, al 203, e con il telecomando accedere a SkySport Plus, per passare da un campo all’altro, da una superficie all’altra, da un campione all’altro, con un occhio di riguardo ai tennisti italiani, e per non perdersi neanche un colpo decisivo degli incontri più appassionanti coperti dalle telecamere ATP e WTA.

Durante i tornei, quindi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, ogni appassionato potrà accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco curate e realizzate da ATP e WTA, per vivere il tennis come mai prima d’ora.Con la nuova funzionalità Sky Sport Plus, per gli abbonati Sky: saranno disponibili i campi dei tornei acquisiti da Sky seguiti dalla produzione internazionale ATP e WTA, con il commento originale; ci sarà la possibilità di vedere uno o più incontri in diretta; si potranno seguire le partite dei giocatori italiani disponibili; si potrà accedere alla sezione Classifiche per visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.Sky Sport Plus si accende oggi con il tennis (torneo WTA 1000 di Doha, tornei ATP 500 di Rotterdam, ATP 250 di Delray Beach e Buenos Aires). È disponibile anche per Premier League inglese e per Formula 1 dall’inizio della prossima stagione.

A partire da marzo, anche i clienti NOW avranno a disposizione la stessa copertura degli eventi trasmessi per seguire gli incontri ATP e WTA.

Il canale Sky Sport Tennis, che da qualche giorno presenta una veste grafica rinnovata, resterà il punto di riferimento per gli appassionati, il “campo centrale” dove andranno inonda i match più interessanti del momento.

Il grande tennis si conferma sempre più protagonista della Casa dello Sport di Sky, che garantisce una copertura completa grazie al racconto della squadra di giornalisti e talent e a studi live all’avanguardia, in onda anche su Sky Sport 24.