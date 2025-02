Miss Fallaci, stasera in tv il secondo appuntamento su Rai 1: le anticipazioni

Secondo appuntamento con Miss Fallaci: questa sera, martedì 25 febbraio 2025, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay (dove gli episodi restano disponibili per circa 20 giorni). Dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana, con un 18,3% di share e 3,26 milioni di spettatori, prosegue la fiction con Miriam Leone dedicata alla vita di Oriana Fallaci, prodotta da Minerva Fiction e Paramount.

Cosa è successo nelle scorse puntate

Negli episodi precedenti abbiamo visto Oriana Fallaci (interpretata da Miriam Leone), giovane giornalista de L’Europeo, sbarcare negli Stati Uniti con l’ambizioso obiettivo di intervistare Marilyn Monroe. L’incontro con la diva non è andato come sperato, ma questo le ha permesso di osservare Hollywood da un’angolazione diversa. Invitata a una festa dai Cotten, grazie alla sua amicizia con Orson Welles, ha avuto l'opportunità di avvicinare le star, superando la diffidenza iniziale e distinguendosi per il suo stile brillante e provocatorio. Così, quella che sembrava una mancata occasione si è trasformata in un momento cruciale per la sua carriera, segnando l’inizio di un giornalismo innovativo e incisivo.

Cosa succederà negli episodi di stasera

Nei nuovi episodi in onda questa sera su Rai 1 e RaiPlay, Oriana continua la sua indagine sull'altra faccia di Hollywood, svelando cosa si cela dietro la patina dorata del mondo dello spettacolo. Inizia così la sua collaborazione con il produttore Albert Gordon, che le permette di accedere agli studi cinematografici e avvicinare le star. Tuttavia, Gordon cercherà di sedurla, mettendola di fronte a un'altra dura realtà del sistema hollywoodiano. Nonostante le sue scoperte, Oriana sente il bisogno di tornare in Italia.

Nel quarto episodio, assisteremo al suo incontro con il giornalista Alfredo Pieroni, con cui vivrà una storia d’amore intensa e tormentata. Quando Alfredo dovrà trasferirsi a Londra, Oriana si troverà a un bivio: seguire il cuore o rimanere fedele alla sua carriera. Deciderà di dare priorità al lavoro, partendo per gli Stati Uniti per intervistare Frank Sinatra. Ma quando ritroverà Alfredo, scoprirà una verità dolorosa: non è l’unica donna della sua vita.

Cast

La serie Miss Fallaci, diretta da Luca Ribuoli e Giacomo Martelli, è scritta da Viola Rispoli, Tom Grieve, Alice Urciolo, Miriam Leone, Laura Grimaldi e Alessandra Gonnella. Il cast include:

Miriam Leone – Oriana Fallaci

– Oriana Fallaci Maurizio Lastrico – Alfredo Pieroni

– Alfredo Pieroni Francesca Agostini – Giovanna Corsi

– Giovanna Corsi Ken Duken – Albert Gordon

– Albert Gordon Johannes Johannesson – Orson Welles

– Orson Welles Giordano De Plano – Edoardo Fallaci

– Edoardo Fallaci Leonardo Lidi – Carlo Morganti

– Carlo Morganti Francesco Colella – Alfredo Battistini

Curiosità e retroscena

Miriam Leone ha un legame speciale con questo progetto, nato dal cortometraggio A Cup of Coffee with Marilyn (2019), vincitore del Nastro d’Argento, in cui aveva già vestito i panni della celebre giornalista. La serie è stata annunciata nel 2020 come prima produzione italiana originale di Paramount+, ma un cambio di strategia globale ha portato la fiction su Rai 1.

Alla sceneggiatura ha contribuito anche Edoardo Perazzi, nipote di Oriana Fallaci, che ha fornito accesso esclusivo ai materiali e alle lettere private della giornalista, arricchendo ulteriormente il racconto della sua vita straordinaria.