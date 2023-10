Oggi Apple TV+ ha svelato il trailer di “Messi Meets America", il nuovo documentario in sei parti che racconta il dietro le quinte di questo nuovo capitolo della carriera da record di Messi e in arrivo sulla piattaforma il prossimo 11 ottobre.

Dopo oltre vent'anni indimenticabili di eccellenza calcistica, primati inarrivabili raggiunti tra Barcellona e Paris Saint-Germain, e dopo aver vinto la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 con la nazionale di calcio argentina, Leo Messi ha preso una decisione epocale che ha cambiato per sempre il volto del calcio in Nord America, unendosi alla Major League Soccer e all'Inter Miami CF. Grazie a un accesso senza precedenti a Messi e alla sua nuova famiglia dell'Inter Miami CF, "Messi Meets America" porta gli spettatori dietro le quinte della vita e della carriera del più grande giocatore mai sceso in campo, osservandolo condurre la sua nuova squadra alla conquista del titolo in Coppa di Lega e oltre. Dal record di sold out registrato in tutta l'America a una velocità impressionante, all'incredibile gol vincente segnato all'ultimo minuto della sua prima partita, ai momenti trascorsi con i suoi compagni di squadra dell'Inter Miami CF, la serie racconta l'immersione di Leo in America, la trasformazione dell'Inter Miami CF e, soprattutto, l'impatto che sta attualmente avendo sul calcio in Nord America, mentre la "Messi Mania" attraversa l'intero continente.







"Messi Meets America" è prodotto esecutivamente dal vincitore dell'Emmy Tim Pastore ("Free Solo - Sfida estrema", "Jane"), dai vincitori dell'Emmy e del Tony Award Patrick Milling Smith e Brian Carmody, e dal vincitore dell'Emmy Matt Renner ("Free - Sfida estrema", "Limitless con Chris Hemsworth") di SMUGGLER Entertainment, insieme a Scott Boggins ("The Circus", "24/7"). La serie è prodotta per Apple da SMUGGLER Entertainment e realizzata in associazione con la Major League Soccer.