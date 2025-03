Meghan Markle, in arrivo (forse) la seconda stagione del suo show Netflix

Appena uscita su Netflix, la serie With Love, Meghan, con protagonista Meghan Markle, ha già visto l’annuncio della seconda stagione. O meglio, non solo annunciata, ma addirittura già prodotta. Una mossa che ha lasciato più di qualcuno perplesso, considerando l’accoglienza tutt’altro che entusiasta riservata allo show.

La serie, in cui la duchessa di Sussex si cimenta tra cucina e giardinaggio, andrà in onda in autunno, come confermato dal comunicato ufficiale di Netflix. E se la stampa e il pubblico non hanno risparmiato critiche, Meghan Markle ha preferito ignorarle, festeggiando la notizia con un video su Instagram in cui indossa un cappellino con la scritta ricamata “lattuga romana tranquilla”. In più, ha condiviso un video ASMR con i momenti salienti della prima stagione, accompagnato da un messaggio entusiasta: «Se vi è piaciuta la prima stagione, preparatevi a vedere cosa abbiamo preparato per la seconda. Grazie a tutti per aver partecipato alla festa!».

Oltre alla serie, la Markle ha colto l’occasione per lanciare la prima linea di prodotti del suo marchio As EverAs Ever, sostenuto da Netflix, che include conserve di lamponi e polvere di petali di fiori. Un mix tra lifestyle, branding personale e intrattenimento che sembra costruito ad hoc per il pubblico statunitense.

Uno show che nessuno vuole ammette di aver visto

Se l’annuncio della seconda stagione potrebbe sembrare un segnale di successo, la realtà appare più sfumata. La critica ha demolito lo show senza appello: tra recensioni che lo definiscono «piatto come la vernice che si asciuga», «una fiera del narcisismo», e valutazioni disastrose su Rotten Tomatoes (dove ha totalizzato appena 19 punti su 100), il giudizio è stato pressoché unanime. Eppure, With Love, Meghan è rimasto nella Top 10 dei programmi più visti negli Stati Uniti per quattro giorni consecutivi, dimostrando ancora una volta che l’odio – o forse solo la curiosità morbosa – è un potente motore di visualizzazioni.

A Buckingham Palace, invece, lo show non sembra aver suscitato alcun interesse. Secondo Vanity Fair America, né Re Carlo né il principe William e Kate Middleton hanno intenzione di guardarlo. «Il re è troppo occupato per sedersi a guardarlo», avrebbe dichiarato una fonte vicina alla famiglia reale.

Il vero motore dello show: gli haters

Che piaccia o meno, With Love, Meghan è diventata una di quelle serie che si guardano per il puro gusto di criticarle. Ogni episodio è un’occasione per commenti al vetriolo sui social, meme e discussioni accese tra chi la detesta e chi la difende. Un effetto che, di fatto, ha tenuto alta l’attenzione sulla serie, nonostante le recensioni impietose.

Ma Netflix è davvero soddisfatta? Secondo un insider riportato dal MailOnline, il colosso dello streaming sarebbe “preoccupato” per la pessima accoglienza riservata allo show, e il fatto che la seconda stagione fosse già stata girata subito dopo la prima non significa affatto che l’accordo multimilionario tra i Sussex e la piattaforma sia destinato a durare.

La prova? With Love, Meghan è già uscita dalla Top 10 globale dopo appena sei giorni. E anche se Meghan Markle continua a celebrare il suo show con entusiasmo, il futuro della sua avventura su Netflix potrebbe non essere così garantito come vorrebbe far credere. In fondo, un’altra stagione già pronta non equivale a un contratto rinnovato. E il pubblico, alla fine, sarà il giudice definitivo di questa operazione mediatico-commerciale tanto discussa.