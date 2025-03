Mare Fuori 5: quando esce, dove vederlo e tutte le novità della nuova stagione

Mare Fuori 5, la serie fenomeno nata da un'idea di Cristiana Farina, si prepara a riportare sul piccolo schermo l'età delle grandi scoperte e delle complesse emozioni adolescenziali con dodici episodi inediti. La coproduzione Rai Fiction – Picomedia sbarca infatti in prima serata su Rai 2 a partire dal 26 marzo, con le prime sei puntate disponibili in anteprima streaming su RaiPlay già da stanotte, ossia allo scoccare della mezzanotte del 12 marzo.

Un nuovo taglio realistico

A dirigere questa nuova stagione c'è Ludovico Di Martino, già dietro la macchina da presa di Skam Italia 3, che prende il posto di Ivan Silvestrini alla regia. Il suo obiettivo? Restituire un'immagine ancora più fedele della realtà dei carceri minorili italiani. "Purtroppo si sta facendo strada un'idea di carcere sempre più punitiva, mentre la vera sfida è educativa", ha dichiarato il regista. Lo sceneggiatore Maurizio Careddu ha aggiunto che questa stagione rappresenta un ritorno allo spirito dei primi episodi, con un focus più marcato su come i ragazzi finiscono nel mondo del crimine e sui loro tentativi di riscatto.

Rosa Ricci al centro della scena

La quinta stagione ruota attorno alla figura di Rosa Ricci. Ormai sola, è chiamata a prendere le redini del clan di famiglia, seguendo le direttive del padre Don Salvatore. Per farlo, stringe nuove alleanze che delineano una leadership femminile spietata e determinata. Tuttavia, il peso delle sue scelte e un colpo di scena imprevisto rimetteranno tutto in discussione, riaccendendo il suo tormento interiore tra lealtà e desiderio di riscatto.

Intorno a lei, le speranze e le difficoltà degli altri ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni. Si rafforza il legame d'amicizia tra Cardio e Alina, mentre Sonia, una delle new entry, riesce a portare una ventata di luce nella vita di Dobermann, provato dalla perdita di Kubra. Pino, sempre più maturo, diventa un punto di riferimento per gli altri detenuti, grazie anche alla sua passione per gli animali. Nel frattempo, il comandante Esposito e Beppe si trovano a fronteggiare nuove rivelazioni legate alla famiglia Ricci e al passato di Sofia. A complicare le cose, l’arrivo di Federico e Samuele, due giovani provenienti dal Nord Italia, che portano con sé un’ondata di violenza e cinismo. Tommaso, ragazzo di buona famiglia finito dietro le sbarre per una tragica fatalità, rappresenta invece la perfetta incarnazione della "banalità del male".

Nuovi volti, addii e ritorni

La quinta stagione introduce diversi nuovi personaggi. Tra di loro, c'è Tommaso, interpretato da Manuele Velo, giovane attore napoletano. Accanto a lui, fanno il loro debutto Francesco Luciani e Francesco Di Tullio nei panni dei due criminali del Nord, mentre Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli portano in scena il legame inscindibile tra due amiche inseparabili. Tra i nuovi arrivati anche Alfonso Capuozzo che, in contrapposizione con Velo, incarna la vita di strada.

La nuova stagione, tuttavia, saluta Carmine (interpretato da Massimiliano Caiazzo), che alla fine della scorsa stagione ha lasciato il carcere con la figlia Futura. Con lui escono di scena anche Matteo Paolillo (Edoardo), Clara Soccini (Crazy J) e Kyshan Wilson (Kubra). Torna però Luna, il personaggio transgender interpretato da Marina Gambardella, mentre Giovanna Sannino nei panni di Carmela si prepara a ricoprire un ruolo più centrale nella storia. Tra i volti confermati, anche Lucrezia Guidone (Sofia) e Vincenzo Ferrera (Beppe).

Trama dei primi due episodi

Nel primo episodio, intitolato Il patto, la scelta di Rosa di rinunciare al matrimonio con Carmine e il suo ritorno nell’IPM si diffondono rapidamente, lasciando tutti di stucco. La decisione, tutt’altro che facile, viene accolta con disappunto da molti, tranne che da Carmela. Dopo aver fatto una sconvolgente scoperta, le due si promettono reciproco sostegno. Nel frattempo, l’istituto accoglie tre nuovi detenuti: Samuele e Federico, provenienti dal Nord, e Simone, dalla provincia di Napoli. Il comandante, intanto, si imbatte in un incontro che lo incuriosisce.

Nel secondo episodio, intitolato La ruota gira, emergono inaspettati dettagli su Edoardo, mentre Carmela cerca di mantenere il controllo della situazione e Teresa, all’oscuro di tutto, tenta disperatamente di contattarlo. Milos, tormentato dai suoi sentimenti per Cucciolo, fatica a nascondere il suo dolore. Silvia mette alla prova Angelo, insinuando dubbi sulla loro conoscenza. Mimmo invece si trova a un bivio e cerca il coraggio di compiere una scelta difficile. All’IPM arrivano due nuove detenute, Marta e Sonia, mentre i due ragazzi del Nord si inseriscono rapidamente nei meccanismi del carcere, avviando traffici tutt’altro che leciti.

Con nuove trame, un realismo più crudo e colpi di scena inaspettati, Mare Fuori 5 si prepara a essere una stagione imperdibile per i fan della serie.