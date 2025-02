Sanremo 2025, Lucio Corsi vola all’Eurovision: il suo trionfo in "Vita da Carlo"

E se Lucio Corsi avesse vinto Sanremo? Il sorprendente scenario prende vita in una scena inedita tratta dalla terza stagione di Vita da Carlo, ora disponibile in esclusiva su Paramount+. Nella realtà, il cantautore toscano si è classificato secondo al Festival di Sanremo 2025 con Volevo essere un duro, ma la sua carriera ha comunque preso il volo: Corsi ha infatti ufficializzato che sarà lui a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025. Nella serie di Carlo Verdone, invece, il suo alter ego vince l'Ariston con Tu sei il mattino.

Scritto e interpretato da Lucio Corsi, Tu sei il mattino è un brano che rievoca con dolce malinconia il ricordo del primo amore, attraverso la consapevolezza di chi, ormai cresciuto, ripensa al passato con nostalgia. Una canzone che parla del tempo che scorre, dei cambiamenti e della crescita, con immagini evocative e sonorità che fondono rock d'autore e folk, cifra stilistica distintiva dell'artista.

Lucio Corsi si conferma come una delle voci più originali della scena musicale italiana. Il suo stile unisce atmosfere surreali e poetiche, grazie a testi visionari e arrangiamenti raffinati. Dopo il successo sanremese, il 21 marzo uscirà il suo nuovo album Volevo essere un duro e da aprile partirà il tour nei club, che ha già registrato il tutto esaurito. A questi appuntamenti si aggiungono ora due date speciali con il suo "Ippodromi 2025" a Roma e Milano.

La terza stagione di Vita da Carlo ruota attorno al mondo musicale e vede Carlo Verdone cimentarsi in una nuova, inaspettata sfida: la direzione artistica del Festival di Sanremo. Da sempre appassionato di musica, il regista si getta a capofitto nell'organizzazione del Festival, affiancato da Ema Stokholma come co-conduttrice. Tra la selezione degli artisti in gara, Verdone scopre il talento di Lucio Corsi, che inizialmente restio, accetta infine di partecipare alla competizione. Il cast della serie include, oltre a Carlo Verdone e Lucio Corsi, anche Ema Stokholma, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Maria Paiato, Stefano Ambrogi, Maccio Capatonda, Serena Dandini, Nino D’Angelo, Zucchero Fornaciari, Francesco Motta e Roberto D’Agostino.

Mentre la produzione della quarta stagione è già in corso e arriverà entro il 2025 in esclusiva su Paramount+, le prime due stagioni della serie sono sempre disponibili per lo streaming sulla piattaforma. Nel frattempo, Lucio Corsi si prepara a portare la sua musica sul palco più prestigioso d’Europa, pronto a conquistare anche il pubblico dell’Eurovision.