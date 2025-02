I veri influencer di Sanremo 2025

Sanremo 2025 non è solo una gara musicale. Ormai è sempre più evidente che il Festival della Canzone italiana si sta trasformando una competizione digitale a colpi di follower, engagement e visualizzazioni. Gli artisti non si sfidano più solo sul palco dell’Ariston, ma anche sugli schermi degli smartphone, dove i numeri social raccontano una storia parallela al Festival. Chi ha saputo usare meglio i social per coinvolgere la community e guadagnare fan? Ce lo dice Arcadia x Sanremo Social Daily.

Il coinvolgimento social: chi mobilita più fan?

Al termine della terza serata, alcuni artisti si sono distinti per la loro capacità di creare engagement. Su TikTok, i nomi che hanno fatto breccia nel cuore degli utenti sono Lucio Corsi, Brunori Sas, Coma Cose e Giorgia, mentre su Instagram il primato va a Olly e Simone Cristicchi. Lucio Corsi si distingue ulteriormente, comparendo anche nella classifica del coinvolgimento su Instagram e Facebook.

Chi ha guadagnato più follower?

L’incremento dei follower negli ultimi quattro giorni racconta un altro pezzo della storia. Su Instagram, Olly è il vero vincitore con un impressionante aumento di 220.000 nuovi follower. Lo seguono Lucio Corsi (+139.000), Rose Villain (+87.000) e Achille Lauro (+67.000). Su TikTok, invece, Olly domina anche qui con +61.000 nuovi follower, seguito da Serena Brancale (+60.000) e Brunori Sas (+52.000).

Le visualizzazioni dei video

Le esibizioni degli artisti, pubblicate sugli account ufficiali di SanremoRai su TikTok e Instagram, hanno ottenuto milioni di visualizzazioni. Su TikTok, il primato va a Tony Effe con 7,8 milioni di views, seguito dai Coma Cose (5,8 milioni) e Fedez (5,3 milioni). Olly si piazza quarto con 5,1 milioni di visualizzazioni, mentre Giorgia e Serena Brancale seguono con rispettivamente 4,1 e 3,5 milioni.

Su Instagram, invece, la classifica si ribalta: Olly stravince con 17,3 milioni di visualizzazioni, seguito da Fedez (9,8 milioni) e Simone Cristicchi (8,9 milioni). Tony Effe, re di TikTok, qui si ferma a 6,5 milioni di views, mentre Brunori Sas, Elodie e Coma Cose chiudono la top 10 con risultati comunque significativi.

Quanto conta ancora la musica?

Guardando questi numeri, è chiaro che Sanremo 2025 è molto più di una gara musicale. Il successo digitale sta diventando un parametro altrettanto importante rispetto al consenso del pubblico televisivo o della giuria. Olly, Tony Effe e Fedez emergono come i veri dominatori della scena social, ma la vera domanda rimane: gli artisti in gara sono ancora principalmente cantanti o si stanno trasformando sempre di più in veri e propri influencer? La capacità di generare engagement, raccogliere milioni di visualizzazioni e incrementare il numero di follower sembra avere un peso sempre maggiore, al punto che la viralità sui social potrebbe rivelarsi più decisiva di una performance impeccabile sul palco. Questa nuova dinamica segna un cambiamento epocale: il futuro della musica passa davvero ancora dalla qualità artistica, o ormai sono i numeri sui social a decretare il successo?