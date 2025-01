Il Gattopardo: svelata la data di uscita della serie evento su Netflix

È ufficiale: la serie evento Il Gattopardo debutterà su Netflix il prossimo 5 marzo 2025, ed è già disponibile il poster ufficiale che ritrae i protagonisti. La locandina mette in risalto i volti di Kim Rossi Stuart nei panni di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). Gli episodi saranno visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

La serie, composta da sei episodi, è tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, uno dei capolavori della letteratura italiana. Il progetto è stato prodotto da Indiana Production in collaborazione con Moonage Pictures, con la regia di Tom Shankland, affiancato da Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5). La sceneggiatura porta la firma di Richard Warlow, anche creatore ed executive producer, assieme a Benji Walters.

Oltre ai protagonisti principali, nel cast troviamo anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito. Le riprese si sono svolte in location di grande suggestione come Palermo, Siracusa, Catania e Roma, rendendo omaggio alla Sicilia, cuore pulsante della storia. La serie si avvale di collaborazioni artistiche di alto livello: la direzione della fotografia è di Nicolaj Bruel, i costumi sono firmati da Carlo Poggioli ed Edoardo Russo, mentre le scenografie portano la firma di Dimitri Capuani. Le musiche originali sono state composte da Paolo Buonvino.

Ambientata in Sicilia durante i moti del 1860, Il Gattopardo racconta la storia epica e sensuale del Principe di Salina, Don Fabrizio Corbera. L’aristocrazia siciliana si trova a dover fare i conti con l’unificazione italiana e con il declino del proprio potere. Fabrizio comprende che il futuro della sua casata è in pericolo e si vede costretto a compiere scelte difficili, come organizzare un matrimonio strategico tra il nipote Tancredi e la ricca Angelica, compromettendo però la felicità della sua amata figlia Concetta.

Con uno sguardo moderno, la serie esplora temi universali come il potere, l’amore e il costo del progresso, offrendo una nuova interpretazione del romanzo di Tomasi di Lampedusa, pubblicato in Italia da Giangiacomo Feltrinelli Editore.