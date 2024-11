"I segreti degli animali": la docuserie di Apple TV+ rivela comportamenti sorprendenti nel regno animale

La docuserie “I segreti degli animali” si prepara a portare gli spettatori in un viaggio senza precedenti nel regno animale, rivelando aspetti sorprendenti della natura. Narrata dall’attore vincitore del SAG Award Hugh Bonneville, conosciuto per i suoi ruoli in “Paddington” e “Downton Abbey,” la serie offre un’analisi approfondita di 77 specie uniche, filmate in 24 paesi nell’arco di tre anni. In 10 episodi, vengono raccontati comportamenti animali inediti, mostrando l’incredibile intelligenza e adattabilità di ogni specie.

Ogni episodio svela momenti cruciali nel ciclo di vita degli animali, dalla nascita all’abbandono della casa, dalla formazione di una famiglia propria alla ricerca del cibo e all’arrivo della vecchiaia. Tra i momenti più affascinanti, si possono scoprire un ragno tessitore che costruisce un fantoccio per confondere i predatori, un topo selvatico che elabora una segnaletica personalizzata e un legame singolare tra una rana reticolata e una tarantola.

Prodotta dalla Natural History Unit dei BBC Studios, la serie è curata da Matt Brandon, già showrunner di “Planet Earth III - Le meraviglie della natura,” e da Roger Webb come produttore esecutivo. Questa produzione segna la terza collaborazione tra Apple TV+ e la BBC Studios Natural History Unit, proseguendo il successo delle serie nominate agli Emmy “Il pianeta preistorico” e “The Year Earth Changed.”