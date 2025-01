Grani di Pepe: due nuove stagioni in esclusiva su RaiPlay dal 2 gennaio

A partire da giovedì 2 gennaio, saranno disponibili in esclusiva su RaiPlay le stagioni 17 e 18 di "Grani di Pepe", per un totale di 26 episodi, raccolti in un pratico BoxSet.

La serie racconta le avventure di Lou, Pippi, Jonny, Tarun e Clarissa, cinque amici inseparabili uniti dall’entusiasmo per il mistero e il talento per le indagini. Dalla loro base operativa, un magazzino di spezie nel cuore di Amburgo, i giovani detective sfruttano la rete e i dispositivi digitali per vigilare sui canali e le strade della città.

Ogni episodio li vede impegnati nella risoluzione di casi sempre diversi: episodi di razzismo, abusi di farmaci e sostanze stupefacenti, truffe informatiche, furti di oggetti preziosi e altri crimini che mettono in allarme i cittadini. Le nuove puntate offrono una serie di avventure rocambolesche sullo sfondo dell’Europa di oggi, mescolando azione, mistero e riflessione su temi attuali.

Tra un caso risolto e l’altro, i giovani tornano alla vita di tutti i giorni, con i compiti da finire e la scuola da affrontare, fino al prossimo mistero da svelare.

Con Grani di Pepe, RaiPlay continua a confermare il suo impegno nel proporre contenuti innovativi e incentrati su tematiche contemporanee, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e attento.