Bartali: in arrivo il biopic dedicato al campione ed eroe del ciclismo

Il grande schermo si prepara ad accogliere una nuova emozionante storia di sport e coraggio: Miles Teller sarà Gino Bartali nel biopic "Bartali", diretto da E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin. I due registi hanno già raccontato la storica scalata dell’arrampicatore statunitense Alex Honnold nel film Free solo del 2018, che ha vinto il premio Oscar come miglior documentario nel 2019, e l’impresa dell’atleta Diana Nyad nel film Nyad del 2023 (Annette Bening e Jodie Foster hanno ricevuto la candidatura agli Oscar, rispettivamente per il premio come miglior attrice e miglior attrice non protagonista). Ora i due torneranno a raccontare un'impresa straordinaria, questa volta attraverso la vita di un'icona del ciclismo italiano.

(Netflix)

La nuova pellicola racconterà non solo le straordinarie imprese sportive del campione, capace di conquistare tre Giri d'Italia, di cui due consecutivi (1936, 1937, 1946), e due Tour de France (1938, 1948), oltre a numerose altre vittorie tra gli anni '30 e '50, ma anche la sua incredibile vicenda umana.

Il film metterà in luce il coraggio dell'uomo dietro il campione: Gino Bartali (1914-2000) fu infatti un eroe silenzioso della Seconda guerra mondiale. Sfruttò la sua bicicletta come strumento di salvezza, trasportando documenti falsi nascosti all'interno della canna del telaio per aiutare gli ebrei perseguitati a ottenere una nuova identità. Nel 2010, grazie alle ricerche del figlio Andrea Bartali e di Sara Funaro (attuale sindaca di Firenze), si è scoperto che "Ginettaccio" aveva nascosto la famiglia ebrea istriana dei Goldenberg nella sua cantina, salvando tutti i suoi membri dallo sterminio. Per questo straordinario gesto di altruismo, il 7 luglio 2013 Bartali è stato riconosciuto come Giusto tra le Nazioni dallo Yad Vashem.

Cast e produzione

Miles Teller, già noto per le sue interpretazioni in "Whiplash" e "Top Gun: Maverick", avrà l'opportunità di portare sullo schermo il coraggio e la determinazione di Bartali. Il film, scritto da Karen Tenkhoff, sarà prodotto da Leslie Holleran per Harmony Road Prods / Holleran Company, Karen Tenkhoff per Wayward Creative, e dalla casa di produzione Little Monster Films, fondata dagli stessi Vasarhelyi e Chin. Il progetto verrà presentato all'European Film Market di Berlino da north.five.six (precedentemente Mossbank) insieme a CAA Media Finance, che curerà la distribuzione per il Nord America.

Oltre a "Bartali", Teller ha diversi progetti in cantiere. Nel 2025 sarà tra i protagonisti del thriller "The Gorge", accanto ad Anya Taylor-Joy e Sigourney Weaver. Sarà inoltre presente nel biopic su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua, "Michael", in cui interpreterà l'avvocato del celebre cantante. Altri progetti futuri includono la commedia romantica "Eternity" e il film d'animazione "The Ark and the Aardvark".

(Ansa)

La figura di Bartali nel cinema

Non è la prima volta che il grande ciclista viene raccontato sullo schermo. Nel 2006, Pierfrancesco Favino lo interpretò nella miniserie TV "Gino Bartali – L'intramontabile".

Inoltre, la sua figura è stata celebrata in due documentari: "Gino Bartali: Il campione e l'eroe" (2016) e "Il vecchio e il Tour" (2018). Lo stesso Bartali apparve in alcuni film d'epoca, come "Totò al Giro d'Italia" (1948) e "Femmine di lusso" (1960).