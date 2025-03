I 10 film da vedere in streaming a marzo

Marzo 2025 si preannuncia un mese ricco di film imperdibili in arrivo su tutte le principali piattaforme di streaming e TV. Tra i titoli che escono per la prima volta in streaming dopo il passaggio al cinema e gli originali in esclusiva, le opzioni sono tantissime. Netflix, Prime Video, Sky, Disney+ e Paramount+ offrono una selezione per tutti i gusti.

In particolare, su Sky arrivano Povere Creature (il 2 marzo) e The Equalizer 3 (il 3 marzo), già distribuiti rispettivamente su Disney+ e Prime Video. Non mancano poi altri film in arrivo, come Iddu, Cattiverie a domicilio e Transformers One, usciti recentemente nelle sale. Inoltre, dal 12 marzo su Disney+ si potrà finalmente vedere Oceania 2, per continuare l’avventura nell'universo Disney.

The Substance

Quando: Dal 4 marzo

Dove vederlo: Paramount+ e IWonderfull (su Prime Video)

The Substance è il film che ha rilanciato la carriera di Demi Moore, un dramma horror che esplora il rapporto complicato tra i corpi femminili e le pressioni della società. Presentato al Festival di Cannes, il film affronta temi come il giudizio pubblico, la bellezza ideale e la continua critica a cui le donne sono sottoposte.

La trama ruota attorno a una sostanza rivoluzionaria che promette di creare una versione perfetta di sé stessi: più giovani, più belli, più perfetti. L'unica condizione è un equilibrio tra passato e presente, vivendo una settimana nel corpo "vecchio" e una in quello "nuovo". Ma in questo mondo di perfezione, cosa potrebbe mai andare storto?

Nel cast, oltre a Demi Moore, troviamo Margharet Qualley e Dennis Quaid.

Scatta l'amore (Picture This)

Quando: Dal 6 marzo

Dove vederlo: Prime Video

Per chi cerca un po' di romanticismo, Scatta l'amore è il film perfetto. Protagonista è Simone Ashley, nota per i suoi ruoli in Sex Education e Bridgerton, in questa commedia romantica inglese che racconta la storia di Pia, una fotografa in difficoltà che riceve una predizione sull’amore e il successo. Scopre che la vera felicità la aspetta nei suoi prossimi cinque appuntamenti.

Con il matrimonio della sorella all'orizzonte e una famiglia che non smette di fare da cupido, Pia si trova a dover affrontare il ritorno del suo ex, interpretato da Hero Fiennes Tiffin.

The Electric State

Quando: Dal 14 marzo

Dove vederlo: Netflix

The Electric State è uno dei film più attesi di marzo, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, con un cast stellare che include Millie Bobby Brown, Chris Pratt e Ke Huy Quan. Il film, basato sulla graphic novel di Simon Stålenhag, trasporta gli spettatori in una versione alternativa degli anni '90, popolata da robot senzienti che vivono in esilio dopo una fallita rivolta.

La protagonista, Michelle, è un'adolescente orfana che vede la sua vita cambiare radicalmente quando incontra Cosmo, un robot che sostiene di essere controllato da Christopher, il geniale fratello minore di Michelle che lei credeva morto. Insieme, intraprendono un'avventura alla ricerca di risposte, facendo strada a un incontro con Keats, un contrabbandiere di basso rango, e il suo assistente Herman. Lungo il cammino, scoprono un misterioso complotto che si cela dietro la scomparsa di Christopher, svelando forze sinistre e minacciose che minacciano di stravolgere il loro mondo.

BFF - Best Friends Forever

Quando: Dal 14 marzo

Dove vederlo: Paramount+

BFF - Best Friends Forever è una commedia che esplora l'amore, l'amicizia e la rivalità, diretta da Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli. Protagoniste sono Ambra Angiolini e Anna Ferzetti, nei panni di Virginia e Ambra, due amiche di lunga data che condividono una complicità maliziosa nella conquista degli uomini.

Virginia è una romantica incallita, mentre Anna è convinta di non volere una relazione seria. Ma tutto cambia quando entrambe si innamorano di Diego, interpretato da Massimo Poggio. Quello che inizia come una leggera battaglia amorosa tra due donne innamorate si trasforma presto in una guerra senza esclusione di colpi, dove l’unico obiettivo è conquistare il cuore di Diego.

Borderlands

Quando: Dal 17 marzo

Dove vederlo: Sky e NOW

Borderlands, diretto da Eli Roth, è l'adattamento cinematografico del celebre videogioco omonimo, che mescola azione, avventura e un tocco di umorismo. Il film vede protagonisti un cast stellare, con Cate Blanchett, Kevin Hart e Jamie Lee Curtis, pronti a portare in scena un'avventura epica.

La trama segue Lilith (Cate Blanchett), una cacciatrice di taglie dal passato misterioso, che torna sul pianeta Pandora alla ricerca della figlia scomparsa di Atlas (Edgar Ramírez), l'uomo più potente dell'universo. Per portare a termine la missione, Lilith forma un'improbabile alleanza con un gruppo di eccentrici alleati: Roland (Kevin Hart), un soldato in cerca di redenzione, Tiny Tina (Ariana Greenblatt), una preadolescente esplosivista, e il suo protettore Krieg (Florian Munteanu), Tannis (Jamie Lee Curtis), una scienziata esperta in situazioni estreme, e Claptrap, un robot saccente doppiato da Jack Black. Insieme, dovranno affrontare mostri alieni e banditi per salvare la giovane fanciulla, scoprendo che dietro la missione potrebbe nascondersi un potere inimmaginabile.

Il ragazzo dai pantaloni rosa

Quando: Dal 19 marzo

Dove vederlo: Netflix

Dopo aver incassato quasi 10 milioni di euro al botteghino, Il ragazzo dai pantaloni rosa arriva su Netflix il 19 marzo, raccontando la toccante e drammatica storia vera di Andrea Spezzacatena. Il giovane, vittima di bullismo e cyberbullismo, si è tolto la vita nel 2012, e il film esplora il suo dolore e la sua sofferenza.

Il simbolo centrale della sua tormentata esperienza è il pantalone che, da rosso, diventa rosa dopo un lavaggio in lavatrice – una presa in giro che si trasforma in un atto di crudeltà, accompagnato da un susseguirsi di aggressioni sia nella vita reale che sui social. Un gruppo online venne addirittura creato per schernirlo, alimentando ulteriormente la sua sofferenza.

Il film non solo ripercorre la vita di Andrea, ma anche quella di sua madre, interpretata da Claudia Pandolfi, che ha scritto un libro sulla loro esperienza e ora dedica la sua vita alla lotta contro il bullismo nelle scuole.

O'Dessa

Quando: Dal 13 marzo

Dove vederlo: Disney+

O'Dessa è un'opera rock originale che trasporta gli spettatori in un'avventura unica e musicale. La trama segue una contadina alla ricerca di un prezioso cimelio di famiglia, un viaggio che la porta in una città misteriosa e pericolosa, dove scopre il suo unico vero amore. Tuttavia, per salvare la sua anima, dovrà mettere alla prova il potere del destino e del canto.

Diretto da Geremy Jasper, il film vede protagonisti Sadie Sink (nota per Stranger Things e The Whale), Murray Bartlett e Kelvin Harrison Jr.

Hit Man – Killer per caso

Quando: Dal 22 marzo

Dove vederlo: Sky e NOW

Hit Man – Killer per caso è un film divertente e avvincente che mescola azione, thriller e commedia romantica, con un protagonista irresistibile interpretato da Glen Powell. Diretto da Richard Linklater, il film segue le disavventure di Gary Johnson, un professore di psicologia un po' goffo che, ogni tanto, collabora sotto copertura con il dipartimento di polizia.

La sua vita tranquilla prende una piega inaspettata quando gli viene chiesto di fingersi un killer a pagamento per incastrare mandanti di omicidi su commissione. Inaspettatamente abile in questo ruolo, la sua doppia vita entra in crisi quando incontra Madison, una donna affascinante che gli commissiona l'omicidio del marito. Colpito dalla sua bellezza e inquietudine, Gary decide di salvarla, ma le sue azioni avranno conseguenze imprevedibili.

Gran Turismo – Storia di un sogno impossibile

Quando: Dal 26 marzo

Dove vederlo: Sky e NOW

Per gli appassionati di motori (e non solo), Gran Turismo – Storia di un sogno impossibile è un film da non perdere. Diretto da Neill Blomkamp e con David Harbour e Orlando Bloom nel cast, il film è tratto dalla celebre saga dei racing game e racconta la vera storia di Jann Mardenborough, un giovane giocatore di Gran Turismo. Dopo aver vinto una serie di competizioni nel videogioco, Jann riesce a trasformare il suo talento virtuale in una carriera da pilota professionista nella realtà.

Holland

Quando: Dal 27 marzo

Dove vederlo: Prime Video

Holland è un thriller avvincente con protagonista Nicole Kidman, che arriva su Prime Video il 27 marzo. La storia segue Nancy Vandergroot (Kidman), una casalinga e insegnante con una vita che sembra perfetta. Vive con il marito (Matthew Macfadyen), un rispettato membro della comunità, e il figlio (Jude Hill) nella tranquilla cittadina di Holland, in Michigan, famosa per la coltivazione dei tulipani. Tuttavia, la sua apparente serenità viene scossa quando, insieme al collega (Gael García Bernal), inizia a indagare su un misterioso segreto. Scopriranno che nulla è come sembra e si troveranno immersi in un turbinio di eventi oscuri che minacciano di distruggere la loro vita perfetta.