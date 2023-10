"Everybody Loves Diamonds", la serie tutta italiana sbarca su Amazon Prime in 240 Paesi

"Everybody Loves Diamonds" è la nuovissima serie italiana prodotta da Amazon Originals, disponibile esclusivamente su Prime Video in oltre 240 paesi in tutto il mondo.

La serie "Everybody Loves Diamonds" è una commistione avvincente tra una trama di rapina e momenti comici, ispirata al celebre "Colpo di Anversa" del 2003, definito dai media internazionali come "il più grande furto di diamanti al mondo". Questa originale serie Amazon Original segue le gesta di un gruppo di ladri singolari capeggiati da Leonardo Notarbartolo, il quale, grazie a un piano geniale, riesce a eludere il sofisticato sistema di sicurezza dell'Antwerp Diamond Centre, riuscendo a impossessarsi di pietre preziose dal valore di milioni di dollari.

La serie "Everybody Loves Diamonds" è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una divisione di Fremantle, e la sceneggiatura è firmata da Stefano Bises (noto per il suo lavoro in Gomorra, ZeroZeroZero e Il Miracolo), Michele Astori (La mafia uccide solo d'estate), Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini.

"Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con uno dei team creativi e produttivi più prestigiosi d'Italia, condividendo il nostro approccio collaborativo al lavoro e gli elevati standard qualitativi di Amazon", ha dichiarato Nicole Morganti, Responsabile degli Amazon Originals in Italia. "La serie 'Everybody Loves Diamonds' promette di elettrizzare e sorprendere il pubblico di Prime Video grazie alla sua storia unica e ai toni comici di questo colpo magistrale. Siamo entusiasti di collaborare con Wildside per questa nuova serie italiana di Amazon Originals, che si presenta fresca e brillante."

Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa di Wildside hanno aggiunto: "Siamo lieti di rafforzare la nostra collaborazione con Amazon attraverso questa importante serie di rapine, un genere di grande successo a livello mondiale ma mai realizzato prima per gli schermi italiani. La serie si basa su un'incredibile rapina effettuata 17 anni fa, compiuta da persone comuni con vite normali, persone che potrebbero essere i nostri vicini di casa. Inoltre, siamo fortunati ad avere consulenti che sono stati coinvolti direttamente nella vicenda, i quali, crediamo, ci aiuteranno a raccontare questa storia nel modo più accurato possibile."

"Everybody Loves Diamonds" si unirà a migliaia di spettacoli e film disponibili nel catalogo di Prime Video, tra cui gli Amazon Originals italiani come "FERRO" e "Celebrity Hunted – Caccia all’uomo", insieme a serie Amazon Original premiate dalla critica come "Fleabag", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Tom Clancy’s Jack Ryan", "Guava Island" di Donald Glover, "Troop Zero", "The Boys" e "Homecoming". Tutti questi contenuti saranno accessibili su Prime Video senza costi aggiuntivi per i clienti Prime, che già godono dei vantaggi delle consegne in un giorno, streaming di musica e molto altro. Altre serie originali italiane già in produzione includono "Bang Bang Baby", "Vita da Carlo", "Dinner Club" e la seconda stagione di "Celebrity Hunted – Caccia all’uomo".

I clienti Prime potranno godersi "Everybody Loves Diamonds" tramite l'app di Prime Video disponibile su smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, console da gioco, Chromecast, Vodafone TV o su Primevideo.com.





Anticipazioni delle prime due puntate





EPISODIO 1 – Un piano quasi perfetto

Il Diamond Center di Anversa, l’invalicabile e luccicante mecca del diamante, è stato svaligiato. È caos in città nella fredda mattina del 15 febbraio 2003. Se il furto è un duro colpo per l’intera nazione, per i vertici del Diamond Center e il capo della Diamond Police, Albert Mertens, è un risveglio all’inferno. Nei telegiornali nazionali e internazionali non si parla d’altro: chi ha osato tanto? È ciò che dovrà scoprire Mertens. E anche in fretta. I clienti in fila davanti all’edificio vogliono sapere se anche la loro cassetta è stata violata. Tra loro Leonardo Notarbartolo, un modesto gioielliere italiano dallo stile impeccabile e l’aria innocente: ancora non sa di essere stato collegato al più grande furto del secolo.

EPISODIO 2 – Il cavallo di Troia

Chiuso in cella, Leonardo cerca di mettere insieme i pezzi del puzzle. Ma chi è, in realtà̀, Leonardo? E come è arrivato a fare il colpo del secolo? Da assistente di un grosso commerciante di diamanti ebreo a ideatore di un progetto tanto visionario, una cosa è certa: Leo non ha mai rinunciato alla sua vocazione per il furto. Per realizzare il colpo che aveva in mente non poteva che rivolgersi a persone che considerava fidate: Ghigo, esperto di antifurti e amico di vecchia data; Sandra, giovanissima maga delle serrature specie da quando ha dovuto farsi carico del ferramenta del padre, finito in carcere per un colpo andato male; e Alberto, il suo fratellastro hacker. Leo, invece, sarebbe stato la talpa nel Diamond Center. Una banda perfetta e un colpo, infine, ben riuscito: e allora, Leonardo, chi è stato a tradirti?