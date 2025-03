Black Mirror, in arrivo la nuova stagione: quando esce e quali sono i temi dei nuovi episodi

L'attesa è terminata e, come sempre con un tocco di sorpresa, Black Mirror si prepara a tornare su Netflix con la sua settima stagione. Nelle ultime ore è stato rilasciato il primo trailer ufficiale, rivelando che la nuova stagione sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 10 aprile. Dopo alcune sperimentazioni negli anni recenti (l'ultima stagione risale all'estate del 2023), il creatore Charlie Brooker promette un ritorno all'essenza più autentica della serie: “Sono tutte storie di fantascienza, ma accadono anche cose decisamente horror, anche se in un modo smaccato da film dell'orrore", ha dichiarato. "Ma contengono di sicuro del contenuto molto disturbante".

Uno degli elementi di punta di questa settima stagione sarà senza dubbio il cast. Dal trailer emergono numerosi volti noti del cinema e della televisione che prenderanno parte alle nuove storie di questa antologia che esplora l'assurdo del presente e del futuro. Tra i nomi spiccano il candidato all'Oscar Paul Giamatti, l'ex Doctor Who Peter Capaldi, e ancora Emma Corrin, Awkwafina, Issa Rae, Chris O'Dowd, Tracee Ellis Ross e Rashida Jones.

L'autore Charlie Brooker ha confermato la nuova stagione sarà composta da 6 episodi in totale, ma due di questi (non si sa ancora quali) avranno una durata paragonabile a quella di un film, dunque da circa 80-90 minuti.

Per la prima volta nella storia della serie, Black Mirror presenterà un sequel di uno dei suoi episodi più iconici. Nel trailer appare infatti il ritorno di Cristin Milioti e dell'equipaggio di un'astronave familiare ai fan. Si tratta della continuazione di USS Callister, l'episodio d'apertura della quarta stagione che omaggiava gli stilemi di Star Trek. In quella storia, Milioti interpretava Nanette, una programmatrice intrappolata dal suo capo Robert (interpretato da Jesse Plemons) in un videogioco iper-realistico.

Ma le sorprese non finiscono qui. La settima stagione vedrà anche il ritorno di altri volti già conosciuti dai fan della serie, come Will Poulter e Asim Chaudhry, che riprenderanno i ruoli di Colin Ritman e Mohan Thakur, i due impiegati della Tuckersoft, la compagnia di software al centro dello speciale interattivo del 2018 Bandersnatch. La loro partecipazione sembra anticipare una rivisitazione di quella storia: “Sono molto emozionato all'idea che i fan vedano questo episodio. Può sembrare un mondo riconoscibile quello che stiamo rivisitando, ma se possibile ancora più incasinato”, ha dichiarato Poulter. “Charlie scrive sempre degli episodi spettacolari, quindi sono molto grato che abbia riportato in vita Colin”.