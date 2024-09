Aquaman e il Regno Perduto in prima tv su Sky: cast, trama, dove vederlo

Arriva in prima TV su Sky il sequel del film DC di maggiore successo di tutti i tempi, Aquaman e il Regno Perduto, in onda lunedì 16 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (alle 21:45 anche su Sky Cinema Collection – DC Superheroes), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.

Cast

Diretto da James Wan e distribuito da Warner Bros. Pictures, il film vede le star del primo capitolo ritornare nei loro ruoli originali:

Jason Momoa è ancora Arthur Curry/Aquaman, ora in bilico tra i suoi doveri di Re di Atlantide e di nuovo padre;

è ancora Arthur Curry/Aquaman, ora in bilico tra i suoi doveri di Re di Atlantide e di nuovo padre; Patrick Wilson è Orm, fratellastro di Aquaman e sua nemesi, che ora deve affrontare un nuovo ruolo come alleato riluttante del fratello;

è Orm, fratellastro di Aquaman e sua nemesi, che ora deve affrontare un nuovo ruolo come alleato riluttante del fratello; Amber Heard è Mera, regina di Atlantide e madre dell'erede al trono;

è Mera, regina di Atlantide e madre dell'erede al trono; Yahya Abdul-Mateen II è Black Manta, impegnato più che mai a vendicare la morte di suo padre distruggendo Aquaman, la sua famiglia e Atlantide;

II è Black Manta, impegnato più che mai a vendicare la morte di suo padre distruggendo Aquaman, la sua famiglia e Atlantide; Nicole Kidman torna nel ruolo di Atlanna, una leader fiera e madre con il cuore di una guerriera.

torna nel ruolo di Atlanna, una leader fiera e madre con il cuore di una guerriera. Dolph Lundgren interpreta Re Nereus;

interpreta Re Nereus; Randall Park ritorna come Dr. Stephen Shin.

Trama

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno dal desiderio di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero che scatena una forza antica e malvagia, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un’improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman e il mondo intero da una distruzione irreversibile.

Programmazione DC Superheroes

Da sabato 14 a venerdì 20 settembre, una collezione interamente dedicata all’universo DC con i film che vedono protagonisti gli eroi più amati. Sono oltre 20 i titoli in programmazione: il secondo cinecomic sull’irriverente supereroe, Shazam! Furia degli dei, con Zachary Levi e Helen Mirren; il viaggio nel multiverso di The Flash, con Ezra Miller e Michael Keaton; e il debutto del supereroe latino-americano, Blue Beetle, che nel cast vede anche Susan Sarandon.

Non mancheranno inoltre le grandi eroine dell’universo DC: Gal Gadot, indossa le vesti dell’iconica Wonder Woman, diretta da Patty Jenkins; Margot Robbie è Harley Quinn in Suicide Squad al fianco di Jared Leto e Will Smith; e Halle Berry veste i panni della donna dai superpoteri felini in Catwoman, con Sharon Stone e Benjamin Bratt.

Tutti presenti i sette film dedicati all’Uomo pipistrello, ovvero i due diretti da Tim Burton (Batman, Batman – Il ritorno), i due da Joel Schumacher (Batman Forever, Batman & Robin), e i tre capitoli firmati Christopher Nolan (Batman Begins, Il cavaliere oscuro, Il cavaliere oscuro – Il ritorno).

Per finire, i lungometraggi dedicati al supereroe più celebre della storia: Superman e Superman II con Christopher Reeve, Marlon Brando e Gene Hackman; Superman Returns con Brandon Routh, Kate Bosworth e Kevin Spacey; e il più recente capitolo firmato da Zack Snyder, L'uomo d'acciaio, con Henry Cavill, Russel Crowe e Amy Adams.