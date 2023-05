Swatch e Saype danno vita a opere effimere che catturano la meraviglia dell'universo

Swatch ha commissionato all'artista di land art Saype la creazione di due opere ispirate alla collezione Bioceramic MoonSwatch. Questa collaborazione rappresenta un nuovo progetto artistico ispirato all'universo Moon-Swatch, basato sulla convinzione di Swatch che l'arte e gli artisti possano contribuire a migliorare il mondo. Swatch è orgogliosa di avventurarsi in questa prima esperienza di land art insieme a un artista innovativo e rivoluzionario come Saype.

La collaborazione con Saype, pioniere di questo nuovo movimento, ha dato vita a due opere effimere che ritraggono bambini pieni di stupore e curiosità di fronte ai misteri dell'universo, sognando di viaggiare nello spazio tra i suggestivi paesaggi del Kenya. L'immagine della bambina misura 120 metri di larghezza e 60 metri di altezza, occupando un'area totale di 7200 metri quadrati, mentre il bambino è largo 50 metri e alto 120 metri, per un totale di 6000 metri quadrati. Visti dall'alto, i due personaggi sembrano guardarsi reciprocamente, come se fossero collegati.

Il bambino raffigurato nell'opera intitolata "His Bright Dream" ha l'aria innocente di un sognatore a occhi aperti, mentre la ragazzina raffigurata in "Her Bold Dream" mostra una maggiore consapevolezza dell'universo che la circonda.

Saype ha utilizzato un materiale completamente ecologico da lui stesso sviluppato per creare queste installazioni uniche, consentendogli di realizzare affreschi giganteschi direttamente sul terreno. Saype e il suo team, composto da 10 persone, tra cui alcuni residenti del Kenya, hanno lavorato con 600 kg di pigmenti e materiali importati dall'Europa per la creazione delle opere.

Il clima insolito per la stagione ha aggiunto un elemento di imprevedibilità al progetto, ma Saype ha affrontato la situazione con ottimismo e spirito di adattamento. A causa della mancanza di collegamenti telefonici nel luogo isolato, situato a due giorni di viaggio da Nairobi, non è stato possibile determinare in anticipo la posizione delle opere a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, alla fine il gruppo è riuscito a trovare un luogo adatto per lavorare e dimensionare le opere.

Il processo di produzione è stato influenzato anche dalle condizioni meteorologiche: una volta completato il lavoro, una tempesta fuori stagione ha colpito l'area e cancellato gli affreschi. Tuttavia, questa sfortunata avventura ha contribuito ad arricchire il progetto, poiché Saype ha preso l'evento come un'opportunità per mettere in pratica il suo talento e ricreare le opere da zero.

Le opere, gradualmente dissolvendosi nel paesaggio a causa degli elementi, vivranno per sempre nelle fotografie scattate dai droni, che saranno pubblicate online a partire dal 26 maggio 2023.

"Da tempo immemorabile, l'umanità contempla le stelle in tutto il mondo. Anche se la scienza ci ha insegnato che il cielo non è più il tetto divino ma l'infinita vastità, la magia è rimasta intatta. È proprio tra i paesaggi lunari del Kenya che ho scelto di esprimermi, in un luogo così surreale da far perdere ogni punto di riferimento terrestre", ha affermato Saype.

Come la collaborazione tra Swatch e OMEGA, questa è la storia di un sogno universale: viaggiare in quell'universo così vicino a noi durante la notte, toccare le stelle e giocare come bambini.