Tutto ebbe inizio nel 1977, quando Star Wars: Una nuova speranza (Episodio IV), scritto e diretto da George Lucas, fu distribuito al mondo e divenne immediatamente un fenomeno culturale guadagnando al botteghino la cifra mastodontica di 775 milioni di dollari e sviluppando un franchise fatto di merchandise immenso ed estremamente redditizio.

Un anno dopo l'uscita del film, nel 1978, alcuni giornali americani usarono in occasione del giorno dell'indipendenza il 4 i luglio, una delle frasi simbolo della saga di Guerre Stellari usata dai Maestri Jedi in tutto il franchise - May the force be with you (letteralmente, la forza sia con te) - sostituendo le parole "force" (forza) e "fourth" (quattro). Il detto iniziò a essere usato anche nel Regno Unito, quando il 4 maggio 1979 i giornali usarono lo slogan per celebrare il giorno in cui il nuovo primo ministro britannico, Margaret Thatcher, assunse l'incarico e il London Evening News titolò: "Che il 4 sia con te, Maggie. Congratulazioni!".

Il gioco di parole con la stessa grafia per il verbo "may" e il mese di maggio, may appunto, ha reso ai fan della saga il gioco di parole estremamente più facile e orecchiabile. E così, il quarto giorno di maggio è diventato noto come Star Wars Day in tutto il mondo. La prima celebrazione ufficiale del 4 maggio ebbe luogo a Toronto presso l'Underground Cinema nel 2001. I fan parteciparono a un'intera giornata di festeggiamenti a tema Star Wars, tra cui una maratona di film e una gara di costumi.

E ora, nonostante gli anni, il fenomeno non accenna a diminuire ma è diventato sempre di più una festa internazionale, riconosciuta anche dai non fan della saga.