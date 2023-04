La nuova sostenibilità "glamour" di Ita

«L’emozione è sempre quella del primo giorno, quando poco più di un anno fa assistevamo alla partenza del nostro primo volo, con la chiara ambizione di meritarci il ruolo di Compagnia di bandiera, di essere ambasciatori nel mondo del Made in Italy. L’italianità è presente in tutta l’esperienza di viaggio con ITA Airways, dall’ingresso in aeroporto all’arrivo a destinazione» è quanto ha dichiarato Fabio Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA a bordo dell’Airbus A320neo, dove si è svolta la presentazione dell’aereo a cui ha partecipato il Presidente di ITA Airways Antonino Turicchi e ospiti come il ministro del turismo Daniela Santanchè, il Sottosegretario al MAECI Maria Tripodi, il Sottosegretario al MEF Federico Freni, il Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Salvatore Deidda, il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma e la campionessa di pattinaggio su ghiaccio Carolina Kostner, a cui è dedicato il nuovo Airbus.



Ad accogliere gli ospiti il personale di volo e di scalo con le nuove divise realizzate con la consulenza stilistica di Brunello Cucinelli che ha offerto alla Compagnia e al Paese la sua creatività gratuitamente. La produzione delle nuove divise non ha previsto costi aggiuntivi. Inoltre ITA Airways ha raggiunto anche dei risultati economici importanti guadagnando nel primo trimestre del 2023 ricavi pari a 345 milioni di euro, una cifra superiore dell'1,5% rispetto al budget.

ITA Airways all’insegna della sostenibilità

Uno dei pilastri fondamentali su cui si basa ITA Airways, è la sostenibilità per questo le divise indossate fino a ieri non verranno dismesse ma vivranno una seconda vita. Nell’ambito del programma di economia circolare made in ITA Airways, “l’arte indossa la sostenibilità” che verrà presentato prossimamente, artisti indipendenti e provenienti dai principali istituti di Moda e Design nazionali, daranno luce a vere e proprie opere d’arte realizzate con le divise della Compagnia dismesse. L’Economia circolare o riuso creativo, è uno degli obiettivi della Green Value Chain di ITA Airways: attraverso la trasformazione rigenerativa di materiali in disuso si possono creare nuove realizzazioni di valore, riducendo l’impatto ambientale. Ma non solo il nuovo Airbus A320neo di ITA Airways tecnologico ed efficiente, vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per passeggero inferiori del 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione e l’obiettivo della compagnia è quello di cambiare il 50% degli aerei entro il 2026 per ridurre emissioni e consumo di carburante.

Un airbus da campioni



L’Airbus A320neo è stato intitolato alla campionessa Carolina Kostner con i nuovi interni blu Savoia che riportano ai colori della nazionale italiana a firma Walter De Silva. Um progetto nato per trasmettere in uno spazio ristretto come la cabina di un aereo, una sensazione piacevole ma coerente con la modalità scelta per un viaggio sopra le nuvole, “il cielo in una stanza”.L’Airbus è equipaggiato con poltrone dotate di presa USB A + C per la ricarica elettrica e per la prima volta la flotta di medio raggio ITA Airways offrirà un servizio di connectivity a pagamento e contenuti IFE Wireless gratuiti.

La nuova Hangar Lounge

La Lounge ITA Airways segue la missione ambiziosa di essere ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo e nasce grazie ad importanti sinergie con i Brand Italiani più prestigiosi, che condividono gli stessi valori e obiettivi: contribuire al miglioramento della customer experience offrendo un servizio che abbia l’Italia nel cuore.Progettata dall’agenzia di branding Robilant Associati per instaurare un dialogo innovativo e contemporaneo tra ITA Airways e i propri passeggeri, la Lounge ha una dimensione di 980 metri quadrati, con una capienza massima di 150 persone e rappresenta il Made in Italy a 360°, attraverso una selezione di partner con cui costruire un progetto autentico e unico nel suo genere.La nuova Hangar Lounge ITA Airways, dedicata ai passeggeri eleggibili al servizio (Business class, soci Executive, Premium Volare e soci Elite Plus Skyteam) in partenza verso destinazioni domestiche ed internazionali dell’area Schengen, è un luogo unico. Situata dopo i varchi di sicurezza del Terminal 1 presso l’area d’imbarco A dell’aeroporto, in una posizione particolarmente strategica per i passeggeri ITA Airways, è adatta sia al relax che al business.

Ad accogliere i clienti all’entrata lungo tutta la parete della Lounge, un’installazione visiva composta da 72 cloche blu ITA Airways, con video delle destinazioni.

All’insegna del Made in Italy, all’interno dell’Hangar Lounge un’attenzione particolare è rivolta al food. Al centro un’isola con un buffet caldo presente nelle fasce orarie pranzo/cena ed aperitivo, una caffetteria dedicata al beverage, con un barman qualificato a disposizione dei clienti per far degustare i caffè della collezione di specialty coffee 1895 Coffee Designers by Lavazza e una lista di iconici cocktail firmati Campari Group da poter gustare seduti sulle comode Poltrone Frau o sulle sedute di B&B Italia dal design innovativo e iconico. Per un relax completo, infine, è possibile approfittare dello spazio doccia con kit dedicato dotato di asciugamano e accessori impreziosito dal mosaico firmato Bisazza.

All’interno dell’Hangar Lounge è stato presentato il nuovo menù Spring prodotto e firmato dallo Chef pluri stellato Gian Piero Vivalda dell’Antica Corona Reale a bordo dei voli intercontinentali ITA Airways.

È possibile acquistare l’accesso in Lounge attraverso il sito ita-airways.com o direttamente in aeroporto se si è in possesso di un biglietto ITA Airways.La Lounge è aperta tutti i giorni della settimana dalle 06:00 alle 23:00.

ITA Airways sceglie Lavazza 1895 ed altre eccellenze italiane

Lavazza 1895 Coffe Designers by Lavazza: «un caffè tra le nuvole»: Per celebrare il rito del caffè, da sempre sinonimo di italianità, ITA Airways non poteva che scegliere l’eccellenza di 1895 Coffe Designers by Lavazza, che rappresenta a pieno titolo l’italian style per capacità di interpretazione degli specialty coffe, in quanto esperienza emozionale nel mondo del caffè.“Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti da ITA Airways per questo spazio esclusivo” – afferma Michele Cannone, Lavazza Global Brand Director Away from Home e prosegue “per noi è una sfida continua e stimolante quella di soddisfare gli appassionati di caffè, e non solo, a rendere il momento della degustazione una vera e propria esperienza sensoriale, accompagnando il consumatore in un viaggio alla scoperta dei caffè d’eccellenza di 1895”.

Nella caffetteria dell'Hangar Lounge i passeggeri avranno modo di vivere lo Speciality Coffee Ritual di 1895 Coffee Designers by Lavazza: un'esperienza di gusto perfetta per un momento di relax all'insegna del lusso e dell'ospitalità "Made in Italy". Con lo Specialty Coffee Ritual l’eccellenza della collezione di 1895 si declina in diversi metodi di estrazione che ne consentono il consumo da mattino a sera, dalla colazione al dopo pranzo fino a una pausa rinfrescante nel tardo pomeriggio o per un aperitivo. Oltre al richiestissimo Espresso, bevanda sinonimo di italianità in tutto il mondo, gli ospiti possono degustare il caffè in Moka, la Chemex, apprezzatissima dagli amanti del caffè in filtro, e il Cold Brew: fresco e leggero. Questa la proposta di 1895 Coffe Designers by Lavazza, brand la cui storia è ispirata dalla visione in cui il caffè d’eccellenza diventa un rito che esalta tutti i sensi. Un universo dove passione, artigianalità e tecnologia si intrecciano con precisione e armonia, nel pieno rispetto dello stile italiano e con una particolare attenzione alla sostenibilità, anche attraverso una tazza di caffè.

Campari: «un aperitivo a cielo aperto»Nel bar dell’Hangar Lounge la clientela potrà gustare cocktails firmati Campari Group, tra cui l’iconico Campari Negroni, su una livrea ITA Airways. Con la sua forma affusolata di circa 30 metri e uno sviluppo lineare che caratterizza lo spazio centrale, il bar dell’Hangar Lounge rappresenta lo stile italiano, invitando i passeggeri a godere di quel momento di relax in piena soddisfazione.

Lema: «oltre alla lounge, la mia VIP Room»

Per incontrare i desideri di una clientela esclusiva, LEMA arreda una living-lounge dedicata a chi cerca più di un semplice momento di pausa, in un ambiente dove eleganza, calore e convivialità sono protagonisti. Uno spazio curato in ogni dettaglio, pensato per soddisfare le esigenze di chi viaggia per lavoro o per piacere e offrire ai clienti che arrivano da tutto il mondo un’accoglienza Made in Italy.

Poltrona Frau: «volo o son desto?» Relax made in ItalyIl piacere del viaggio inizia non appena si entra nell’Hangar Lounge ITA Airways: le poltrone avvolgenti in pelle Frau, di colore blu scuro, ricreano un set di “premium class” e, insieme al tavolino e alla lampada a forma di oblò, trasmettono il piacere del volo in tutto il suo comfort e la sua privacy.

B&B ItaliaLe poltrone Metropolitan di B&B Italia e Caratos di Maxalto, all’interno dell’Hangar Lounge, si distinguono per unicità di stile ed eleganza, introducendo il passeggero al mood ideale della sua vacanza o permettendo un break anche solo per alcuni minuti.

Bisazza: «il cielo è veramente in una stanza»Bisazza ricrea la bellezza del cielo attraverso le sue preziose collezioni in mosaico, esaltando ogni dettaglio di un viaggio fra le nuvole.