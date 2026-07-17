Soho House Milano aprirà nel 2028 nell’ex Cinema Arti

Sei piani, oltre 50 camere e una terrazza panoramica con piscina nel cuore della città.

Dopo anni di attesa, il progetto di Soho House Milano entra ufficialmente in una nuova fase. Il club internazionale dedicato alla comunità creativa ha annunciato l’avvio dei prossimi lavori di riqualificazione dell’ex Cinema Arti, lo storico edificio di via Mascagni destinato a ospitare la prima House milanese.

L’apertura è prevista entro la fine del 2028 e segnerà un nuovo capitolo nell’espansione italiana del gruppo, già presente nella Capitale con Soho House Rome.

Dall’ex Cinema Arti alla nuova Soho House Milano

Inaugurato negli anni Trenta, il Cinema Arti rappresenta una delle architetture più riconoscibili del centro di Milano e conserva ancora oggi il fascino dei luoghi nati per accogliere cultura e spettacolo. La sua trasformazione permetterà di restituire una nuova funzione a uno spazio storico, mantenendo al tempo stesso quel legame con la creatività che accompagna Soho House fin dalla sua nascita.

La futura House si svilupperà su sei livelli e riunirà in un unico indirizzo ospitalità, lavoro, benessere e vita sociale. Il progetto comprenderà aree club riservate ai soci, più di cinquanta camere, una palestra e diversi ambienti dedicati agli incontri e alla convivialità. Tra gli elementi più attesi ci sarà inoltre una terrazza panoramica con piscina, destinata a diventare uno degli spazi simbolo della struttura.

Una nuova casa per la comunità creativa della città

L’arrivo di Soho House Milano consoliderà una presenza che, in realtà, il gruppo coltiva in città da circa dieci anni. Attraverso il programma Cities Without Houses, pensato per i centri nei quali non esiste ancora una sede fisica, i soci milanesi hanno già potuto accedere alla community internazionale, frequentare le House presenti nel resto del mondo e partecipare a un calendario di esperienze organizzate localmente.

Cene One Night Only, appuntamenti durante la Milano Fashion Week, takeover gastronomici e iniziative dedicate al benessere hanno contribuito nel tempo a costruire una rete composta da professionisti della moda, del design, dell’arte, della comunicazione e delle industrie culturali. Una community che, con l’apertura della nuova sede, troverà finalmente un punto d’incontro permanente nel cuore di Milano.

«Negli ultimi dieci anni abbiamo costruito una straordinaria community di soci Soho House a Milano, che hanno potuto vivere eventi ed esperienze in tutto il mondo grazie al programma Cities Without Houses», ha spiegato Esther Brown, Group Membership Director di Soho House. «Siamo entusiasti di guardare all’apertura di Soho House Milan nel 2028 e, fino ad allora, continueremo a creare occasioni per riunire e ispirare la comunità creativa milanese».