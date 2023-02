Sanremo 2023, dove alloggiano i cantanti?

Dai dati ufficiali Sanremo è un comune da circa 50.000 abitanti. Con una particolarità: ogni anno in occasione del festival di Sanremo la cittadina ligure diventa il centro del mondo. Impossibile parcheggiare, trovare posto in hotel e persino camminare nei pressi del teatro Ariston. A proposito di dormire, anche i cantanti e i loro staff invadono Sanremo. Volete sapere dove si ritirano dopo le loro esibizioni? Ve lo diciamo noi.

Hotel Globo, il passaggio verso l’Ariston

Come da tradizione, l’hotel Globo è la sede operativa di Amadeus e di Gianni Morandi (e di tanti altri conduttori prima di loro). La location è strategica, perché è situata proprio di fronte al teatro Ariston. Negli anni girava voce di un passaggio sotterraneo che collegasse l’hotel al teatro: si tratta in realtà di attraversare il cortile interno dell’albergo e di sbucare davanti a un’entrata laterale dell’Ariston che durante il festival viene transennata a chiusa alla vista dei curiosi. Insomma, il tunnel vero e proprio non c’è ma il barbatrucco funziona lo stesso. All’hotel Globo alloggiano anche Marco Mengoni e i Modà, e dalla terrazza all’ultimo piano va in onda il podcast Muschio Selvaggio di Fedez. Facile dedurre che qui ci sia la base (e qualche stanza) per il programma.

Albergo, sì ma quale?

Se volete fare un giro a caccia di vip, ecco qualche dritta.

I Coma_Cose sono all’hotel Londra, dove ieri sono arrivate anche Giorgia ed Elisa, sua ospite per la serata delle cover. Lazza è all’hotel de Paris (quello di Blanco e Mahmood dell’anno scorso, dovrebbe esserci anche Elodie), Tananai e Sethu sono ospiti del Royal. J-Ax è al Miramare, mentre Francesca Fagnani, co-condutrrice della serata del mercoledì ha scelto il Grand Hotel del Mare (dove hanno soggiornato anche Celentano e la De Filippi). Al Grand Hotel Des Anglais, infine, si potrebbero incontrare i Cugini di Campagna e Gianluca Grignani (ma anche Alba Parietti e Anna Pettinelli).

Le ville in collina

Lontano da occhi indiscreti, c’è chi si ritira con lo staff in sontuose ville vista mare. Chiara Ferragni ha scelto Villa Dendi, residenza da 700 metri con otto camere da letto, tre cucine e piscina a sfioro. La residenza è in vendita per cinque milioni di euro, in affitto per una cifra compresa tra i 6000 e gli 8000 euro a notte, a seconda del periodo (e qui febbraio è altissima stagione). La villa però ha anche un valore affettivo per la Ferragni: l’anno scorso fu l’headquarter di Elisa ma nel 2021 fu la casa di Francesca Michielin e Fedez (secondi in classifica con Chiamami per nome). Villa Gioiello è invece la dimora sanremese di Levante. Anche qui lo spazio non manca: 5 camere, 5 bagni, piscina, giardino e barbecue. L’abbiamo visitata qualche giorno fa e ci ha dato delle buonissime sensazioni. Perché, si sa, dormire bene è il primo toccasana per chi deve salire su un palco.