In questi giorni uno dei temi più discussi è sicuramente San Valentino. Cosa regalare al proprio partner, quali sono i regali alternativi da fare alla propria dolce metà, quali mete turistiche visitare col proprio amore, ecc.

E ai single nessuno ci pensa? Spaiati come i calzini nella lavatrice, sono spesso intristiti anche nel compiere i gesti di tutti i giorni, perché accerchiati da tutto ciò che riguardi la festa degli innamorati.

Niente paura, c’è San Faustino che vi protegge. Si, perché il 15 febbraio è la data nella quale si ricorda il santo di coloro che non hanno ancora trovato la propria anima gemella.

Prima della conversione Faustino, insieme a Giovita, erano due nobili bresciani. La loro esistenza risale al secondo secolo dopo Cristo. Questi due nobili, prima di convertirsi al Cristianesimo avevano intrapreso la carriera militare. Dopo la conversione, invece, si dedicarono al prossimo, facendo del bene.

Ci sono alcune leggende sui motivi per cui costui è considerato il santo di chi non condivide con nessuno il sentimento dell’amore. Si narra, infatti, che San Faustino, nel corso della propria vita, si impegnò nell’aiutare molte donne a trovare marito. Altra leggenda racconta che il collegamento tra il santo e i single sarebbe riconducibile proprio al suo nome. Infatti Faustino deriverebbe dal latino faustus, cioè favorevole o propizio, e che quindi porterebbe fortuna a coloro i quali sono alla ricerca della propria anima gemella.

L’usanza di festeggiare San Faustino come alter ego di San Valentino pare essere tutta italiana. A livello mondiale, invece, il giorno del Single’s day è fissato l’11 novembre di ogni anno.

Per chi non ha ancora incontrato la persona giusta da tenere al proprio fianco, non scoraggiatevi e non siate tristi. Ci sono infatti una serie di modi attraverso cui coccolarsi e sentirsi bene con se stessi.

Avete presente quell’oggetto che avete sempre desiderato ma non avete mai acquistato? Bene, questa è l’occasione giusta per comprarlo. Che sia una cosa di scarso valore oppure costosa, comprarvelo vi regalerà un momento di gioia e di appagamento. L’importante è non esagerare con le spese. Numerose ricerche scientifiche hanno infatti dimostrato che lo shopping, se fatto nelle giuste misure, è un buon modo per scaricare ansia e stress.

E che dire di un bel percorso benessere, nel quale potersi rigenerare e allontanare tutte le energie negative accumulate. Ci sono delle strutture che, in occasione del 15 febbraio, offrono pacchetti benessere dedicati. Le luci soffuse, il calore delle saune e delle acque termali, unite magari ad un massaggio rilassante sono tutti ingredienti grazie ai quali potersi concedere alcune ore solo per se stessi e per il proprio benessere psico fisico. Potreste incontrare persone interessanti e chissà, magari, trovare l'uomo o la donna della vostra vita.

Per chi invece è single e appassionato d’arte, il modo migliore per trascorrere una giornata piacevole è quello di visitare un museo. In Italia di certo non mancano, in giro per lo stivale, mostre ed esposizioni, che potrebbe essere l’occasione giusta per conoscere nuove persone con gli stessi interessi. E chissà, potrebbe scattare la scintilla davanti a una scultura di Michelangelo o ad un quadro di Raffaello.

Inoltre, per i più avventurosi, ci sono siti internet come WeRoad e Utravel che organizzano itinerari turistici per chi ama viaggiare ma non sa con chi farlo. Tra visite nei posti più incantevoli del pianeta e avventure off-road, i viaggi di gruppo sono un buon modo per girare il mondo e scoprire culture diverse. Magari la tua anima gemella ti sta aspettando a Zanzibar o Rio De Janeiro.

A volte si sottovaluta quanto sia importante amare se stessi prima di amare un’altra persona. Per questo prenderci cura di noi stessi è fondamentale per vivere una vita serena e appagante. D’altronde, come disse Oscar Wilde “Amare se stessi è l’inizio di un idillio che dura tutta la vita”.