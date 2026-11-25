Computer quantistici applicati alla medicina, le basi neurali della coscienza per studiare l’intelligenza artificiale, l’impiego di organoidi umani in miniatura per testare terapie e le nuove strategie contro Alzheimer e Parkinson. Sono le neuroscienze multiscala e traslazionali — dalle molecole alle reti cerebrali fino alla società — il tema al centro della terza edizione del World Health Forum Veneto, in programma da giovedì 26 a sabato 28 novembre 2026 al centro congressi Padova Congress.

L’evento, promosso da Regione del Veneto, Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Università di Padova, riunisce 70 scienziati provenienti da 33 istituzioni scientifiche di tutto il mondo: 19 università e scuole universitarie (10 italiane e 9 estere), 9 centri di ricerca e istituti, 5 ospedali e aziende sanitarie. Dieci sessioni di confronto, tavole rotonde e un concerto compongono un programma pensato non solo per gli specialisti ma aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza, con servizio di traduzione simultanea per i relatori stranieri e iscrizioni attive sul sito ufficiale dell’iniziativa (worldhealthforum.it e worldhealthforum.it/il-programma-2026) oltre agli aggiornamenti sui canali Instagram e Facebook dedicati.

Le istituzioni e il valore della ricerca

Il taglio del nastro nella giornata inaugurale di giovedì 26 novembre, alle ore 10.00, è affidato a ospiti istituzionali di primo piano. Intervengono infatti il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, il ministro della Salute Orazio Schillaci in collegamento da remoto, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, il sindaco di Padova Sergio Giordani, la rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli, il presidente della Fondazione Cariparo Rosario Rizzuto e il presidente della Camera di commercio di Padova Antonio Santocono.

«Il World Health Forum Veneto a Padova è una preziosa occasione di confronto tra istituzioni, università, ricerca e mondo sanitario» dichiara Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati. «Un’occasione per mettere in luce le grandi opportunità che le nuove tecnologie introducono anche in ambito medico. Di fronte a questi scenari, è fondamentale che il progresso scientifico sia sempre al servizio della persona, per dare risposte concrete ai bisogni dei pazienti. Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che contribuiscono a questa iniziativa, che conferma il ruolo di primo piano del Veneto nell’innovazione e nella sanità».

Sulla capacità del territorio di tradurre gli studi clinici in assistenza punta Gino Gerosa, assessore alla Sanità e alla Programmazione sanitaria della Regione del Veneto: «Il World Health Forum Veneto 2026 rappresenta un momento di confronto importante per raccontare i progressi della ricerca scientifica che potranno poi essere tradotti in risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini. Testimonia, inoltre, la straordinaria vitalità del nostro sistema sanitario e la capacità del Veneto di porsi come punto di riferimento nazionale e internazionale nella ricerca clinica, nell’innovazione tecnologica e nella medicina del futuro: dall’integrazione tra intelligenza artificiale e pratica clinica alla valorizzazione di tutti i professionisti della salute nell’interesse del cittadino-paziente».

Il peso economico e scientifico dell’ecosistema locale viene sottolineato da Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova: «Un tessuto di imprese biomedicali che registra un valore aggiunto di circa 400 milioni di euro e presenta eccellenze uniche, un centro congressi, Padova Congress, che attrae presenze di ricercatori e ricercatrici da ogni parte del mondo e in pochi anni si è affermato come uno spazio di riferimento nel panorama della congressistica medico scientifica nazionale e internazionale, una lunga scia di primati nel campo della medicina: Padova è e si conferma la “casa” naturale di World Health Forum Veneto, un progetto sfidante nato da una visione comune che cresce e si consolida di anno in anno e che anche quest’anno si prepara a scrivere una nuova pagina».

Una visione condivisa dal sindaco di Padova Sergio Giordani: «Ospitare e sostenere il World Health Forum rappresenta per Padova un traguardo strategico che consolida il nostro ruolo storico di culla della medicina moderna, capace oggi di guardare alla medicina del futuro. Grazie all’eccellenza dell’Università, dell’Azienda Ospedaliera, del VIMM e della Città della Speranza, la città diventa un crocevia globale per il confronto su intelligenza artificiale, terapie di precisione e tecnologie quantistiche. In un Veneto che investe oltre dieci miliardi annui nella sanità, questo summit mette in rete clinici, ricercatori e istituzioni per affrontare l’invecchiamento e la prevenzione in un’ottica One Health. Un appuntamento che garantisce prestigio internazionale, stimola il turismo congressuale e attrae investimenti strategici nei settori biotech e dell’alta tecnologia medica, generando valore duraturo per l’intero territorio».

Dalla comprensione del cervello alle sfide dell’intelligenza artificiale

Il dialogo tra saperi diversi è il fulcro dell’intervento della rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli: «Il World Health Forum Veneto offre a Padova un’occasione preziosa per mettere in dialogo la ricerca scientifica, il sistema sanitario e la società. Le neuroscienze ci chiamano a collaborare tra discipline diverse per comprendere meglio il cervello e affrontare sfide che riguardano la salute, dalla prevenzione delle malattie neurodegenerative alle nuove prospettive di cura. Ci pongono anche interrogativi inediti, come il rapporto tra coscienza e intelligenza artificiale. La presenza di scienziate e scienziati da istituzioni di tutto il mondo testimonia il valore della cooperazione internazionale. Come Università di Padova siamo lieti di contribuire a un evento che unisce approfondimento e divulgazione, rendendo questi temi accessibili anche a cittadine e cittadini».

Sul legame tra indagini molecolari e benessere delle famiglie interviene Rosario Rizzuto, presidente della Fondazione Cariparo: «Il World Health Forum conferma il ruolo di Padova come luogo di riferimento per la ricerca medica e scientifica a livello internazionale. Il tema scelto quest’anno, le neuroscienze, è particolarmente significativo: grazie ai progressi della ricerca e alle nuove tecnologie di indagine, la comprensione dei processi molecolari si avvicina sempre più a quella dei meccanismi complessi che governano il funzionamento del cervello. È un avanzamento fondamentale anche per affrontare patologie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson, che incidono profondamente sulla vita delle persone e delle loro famiglie, soprattutto in una società che invecchia. La Fondazione sostiene con convinzione questo appuntamento perché mette in relazione ricerca, innovazione e cura della persona, contribuendo a trasformare il progresso scientifico in nuove prospettive per la salute e il benessere delle comunità».

A delineare il profilo scientifico delle tre giornate è Giorgio Palù, presidente del Comitato scientifico del World Health Forum Veneto: «A Padova arriveranno alcuni ricercatori indicati da Nature tra gli scienziati dell’anno nel campo delle neuroscienze. Discuteremo di neurodegenerazione e dei meccanismi delle malattie, ma verranno affrontati temi affascinanti, come la coscienza e l’io. Saranno coinvolte l’Ema e l’industria farmaceutica, con i nuovi farmaci contro l’Alzheimer e altre malattie neurodegenerative, come il Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica e la corea di Huntington. Sono malattie legate all’invecchiamento, che peseranno sempre di più sulla società e sul Servizio sanitario nazionale: per questo non basta cercare nuove cure, bisogna imparare a prevenirle e a diagnosticarle in anticipo».

Giovedì 26 novembre: calcolo quantistico, coscienza e prevenzione

La prima giornata si apre alle 10.00 con l’introduzione di Giorgio Palù e i saluti istituzionali. Alle 10.30 l’intervento inaugurale è affidato all’assessore Gino Gerosa sul tema Invecchiamento, innovazione tecnologica e sostenibilità economica: le sfide attuali per un sistema sanitario pubblico regionale universale.

Alle 11.00 parte la Sessione 1, dedicata a Intelligenza artificiale, neuroscienze computazionali e tecnologie quantistiche, moderata da Gaudenzio Meneghesso e Mattia Veronese dell’Università di Padova. Sul palco intervengono Simone Montangero dell’Ateneo patavino (Introduzione al calcolo quantistico), Fedor Jelezko dell’Università di Ulm (Imaging di risonanza magnetica metabolica), Sabrina Maniscalco della startup Algorithmiq srl in collegamento (Calcolo quantistico per le scienze della vita), Giovanni Volpe dell’Università di Göteborg (IA/Ottica nel dominio delle neuroscienze) e Alexander von Lühmann della Technische Universität Berlin (Dal laboratorio alla vita quotidiana con l’imaging cerebrale ottico multimodale e l’IA).

Nel pomeriggio, alle 14.00, la Sessione 2 approfondisce Basi neurali della cognizione e della coscienza sotto la guida di Maurizio Corbetta dell’Università di Padova e Giulio Tononi dell’Università del Wisconsin. Lo stesso Tononi interviene sul tema Il substrato neurale della coscienza: un approccio prioritariamente fenomenologico, affiancato da Mathew Diamond della SISSA di Trieste (Memoria percettiva) e da Marcello Massimini dell’Università di Milano (La ricerca della coscienza nei pazienti).

Alle 15.00 la Sessione 3 affronta il percorso Dalla prevenzione alla sanità pubblica e alla cura medica, moderata da Stefano Campostrini della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica e da Romina Cazzaro della Regione del Veneto. Apre Francesca Russo, direttrice della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria della Regione del Veneto, seguita da Cristiano Chiamulera dell’Università di Verona (Fumo e neurodegenerazione: dal meccanismo al rischio modificabile), Patrizio Sarto e Laura Merlo dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (Dalla riduzione del rischio alla cura: l’attività fisica attraverso l’intero spettro cognitivo), Marco Milani della Regione Veneto (Strategie di prevenzione: determinanti di salute e vaccinazioni per la prevenzione primaria e il rallentamento della progressione della malattia) e Cristina Basso della Regione Veneto (Il nuovo paradigma per i disturbi neurocognitivi: dalla diagnosi precoce e dalla comunicazione della diagnosi all’assistenza post-diagnostica).

Chiude la giornata, dalle 16.20 alle 18.40, la Sessione 4 su Meccanismi della neurodegenerazione attraverso le scale / Meccanismi di base, moderata da Paolo Simioni dell’Università di Padova e da Adriano Aguzzi dell’Universitäts Spital di Zurigo, che interviene anche su Prioni, meccanismi di propagazione del misfolding proteico. Seguono Pierluigi Nicotera della Fondazione Mondino IRCCS (Nuove prospettive per il trattamento delle malattie neurodegenerative), Maria Devita dell’Università di Padova (Stiamo cercando nel posto giusto? Il cervelletto come marcatore precoce dei disturbi neurodegenerativi), Christian Münz dell’Università di Zurigo (Come un virus non neurotropo potrebbe causare neuroinfiammazione), Alessandro Sette del La Jolla Institute for Immunology (Risposte immunitarie adattative nella neurodegenerazione) e, in collegamento da Londra, Sara Tabrizi dell’UCL Institute of Neurology (Genetica della malattia di Huntington e terapie che modificano il decorso della malattia).

Venerdì 27 novembre: terapie di precisione, neurovirologia e musica

La seconda giornata inizia alle 8.30 con la Sessione 5, Neurodegenerazione clinica e terapie di precisione, moderata da Carlo Caltagirone dell’IRCCS Fondazione Santa Lucia e da Angelo Paolo Dei Tos dell’Università di Padova. Prendono la parola Gianluigi Zanusso dell’Università di Verona, Howard Feldman dell’Università della California di San Diego, Alessandro Padovani dell’Università di Brescia, Giacomo Koch dell’Università di Ferrara, Angelo Antonini dell’Università di Padova insieme a Fabrizio Piras, Luca Battistini e Federico Giove dell’IRCCS Santa Lucia di Roma.

Alle 11.10 la Sessione 6, Interazioni neuroimmuni e neuroinfiammatorie in salute e malattia, moderata da Nicasio Mancini e Antonio Rosato (Università di Padova e Istituto Oncologico Veneto), ospita Luisa Barzon dell’Università di Padova, Gabriela Constantin dell’Università di Verona, Michela Matteoli dell’Humanitas Research Hospital, Martina Absinta di Humanitas University di Milano e, da remoto, Alberto Mantovani della Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Nel pomeriggio, alle 14.00, Giorgio Palù e Rosario Rizzuto moderano la Sessione 7, Neurovirologia: il sistema nervoso centrale come serbatoio virale e relativi meccanismi di latenza, con Kamel Khalili della Temple University di Philadelphia, Eduard Mocarski della Stanford University School of Medicine, Mirko Cortese dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e Anna Teresa Palamara dell’Istituto Superiore di Sanità. Dalle 15.20 alle 17.40 si svolge infine la Sessione 8, I tumori cerebrali come malattie di rete: microambiente, circuiti e terapie di precisione, moderata da Luca Denaro dell’Università di Padova e Alfredo Guglielmi dell’Università di Verona, con gli interventi di Fabio Mammano, Stefano Piccolo e Alessandro Salvalaggio dell’Università di Padova, Fabrizio d’Adda di Fagagna dell’IFOM ETS, Stefano Ratti dell’Università di Bologna e Franco Chioffi dell’Azienda Ospedale Università Padova.

In serata, alle 20.45, il Padova Congress ospita il concerto La danza della Terra: l’Orchestra di Padova e del Veneto (OPV), diretta da Marco Angius e introdotta dal presidente dell’INAF Roberto Ragazzoni, esegue La Sagra della Primavera di Igor Stravinsky accompagnata dalla proiezione del video Terra Mutante di Matias Guerra, prodotto da VIS – Virtual Immersions in Science in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Sabato 28 novembre: organoidi, neuroetica e chiusura

L’ultima giornata si apre alle 8.30 con la Sessione 9, Organoidi, assembloidi e modelli di studio del cervello di nuova generazione, moderata da Nicola Elvassore del VIMM (Istituto Veneto di Medicina Molecolare) e da Stefano Piccolo dell’Università di Padova, con relazioni di Massimo Marchiori, Vincenzo Tarzia, Marta Trevisan, Arianna Calistri e Luca Persano dell’Ateneo patavino insieme a Paolo Zanatta dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Alle 10.30 l’assessore Gino Gerosa e Paolo Bettiolo dell’Università di Padova moderano la Sessione 10, Neuroetica, aspetti normativi e politiche sanitarie nella scienza del cervello, cui partecipano Marco Cavaleri dell’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali), lo stesso Bettiolo, Alberto Carrara dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma e Giulio Tononi della University of Wisconsin. La mattinata prosegue alle 11.50 con la tavola rotonda Comunicare la scienza globale: etica, complessità e linguaggi condivisi, dedicata al dialogo tra giornalisti e scienziati, moderata da Daniela Boresi e Gino Gerosa con la partecipazione dei giornalisti scientifici Fabio Turone e Roberta Villa, prima delle considerazioni conclusive affidate alle 13.00 allo stesso assessore regionale alla Sanità.