Nobel per la Medicina 2025: premiati Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi per le scoperte sulla tolleranza immunitaria

Il Nobel per la Medicina 2025 è stato conferito a Mary E. Brunkow (Institute for Systems Biology, Seattle, WA, USA), Fred Ramsdell (Sonoma Biotherapeutics, San Fransisco, CA, USA) e Shimon Sakaguchi (Osaka University, Osaka, Japan), per le loro ricerche pionieristiche sulla tolleranza immunitaria periferica, un meccanismo chiave con cui l’organismo evita di attaccare i propri tessuti. Con questo annuncio si apre ufficialmente la settimana dedicata ai Premi Nobel, i più illustri premi scientifici e culturali del mondo, inaugurata, come tradizione, dal riconoscimento per la Medicina o Fisiologia. Per rivolgere uno sguardo al passato, vale la pena ricordare che il Premio Nobel per la Medicina, istituito nel 1901, è stato attribuito 115 volte a un totale di 229 scienziati, segnando oltre un secolo di scoperte che hanno trasformato la comprensione del corpo umano e della salute.

Le motivazioni del Nobel

Ogni giorno il sistema immunitario affronta migliaia di potenziali aggressori — virus, batteri e altri microrganismi — distinguendoli dalle cellule del nostro organismo. Un compito tutt’altro che semplice, perché molti patogeni hanno imparato a “mimetizzarsi”, assumendo caratteristiche simili a quelle dei tessuti umani. La domanda cruciale, quindi, è sempre stata: come fa il sistema immunitario a sapere cosa deve attaccare e cosa invece proteggere? La risposta è arrivata grazie ai tre ricercatori premiati, che hanno individuato le cellule T regolatorie (Treg), una sorta di “forze di polizia” del sistema immunitario. Queste cellule vigilano costantemente per evitare che i linfociti, le cellule deputate alla difesa, si rivoltino contro l’organismo stesso.