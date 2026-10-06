Nobel Medicina 2026: così la luce svela i segreti del cervello

La luce entra nel cervello. Non come metafora, ma come strumento di precisione per accendere e spegnere singole cellule nervose. È questa la rivoluzione scientifica premiata oggi, 5 ottobre 2026, con il Nobel per la Medicina. Il riconoscimento è stato assegnato allo statunitense Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro scoperte sui canali ionici regolati dalla luce e per lo sviluppo dell’optogenetica, una tecnica che ha cambiato il modo di studiare il cervello. Non è un premio a una singola intuizione, ma a una storia scientifica costruita nell’arco di decenni. E soprattutto a un’idea semplice solo in apparenza: se si potesse rendere una cellula nervosa sensibile alla luce, sarebbe possibile controllarne l’attività con una precisione fino a quel momento impensabile. Oggi l’optogenetica è utilizzata nei laboratori di neuroscienze per studiare i circuiti cerebrali, il comportamento e i meccanismi alla base di diverse malattie. Il Nobel riconosce dunque una tecnologia che ha già cambiato la ricerca, ma che potrebbe avere anche ricadute cliniche. Alcune sono già oggetto di sperimentazione, soprattutto nel campo della vista.

Tutto è cominciato con un’alga

La storia del Nobel Medicina 2026 parte da un organismo molto lontano dalla neurologia: una piccola alga verde unicellulare, Chlamydomonas reinhardtii. Negli anni Ottanta Peter Hegemann aveva iniziato a studiare proprio il modo in cui questa alga percepisce la luce e la utilizza per orientarsi. La domanda era semplice solo in apparenza: come fa una cellula così elementare a percepire la luce e a reagire quasi immediatamente? La risposta sarebbe arrivata molti anni dopo. Hegemann studiò le proteine coinvolte nella risposta alla luce, mentre Georg Nagel contribuì a chiarirne le proprietà elettriche. Il passaggio decisivo fu l’identificazione di proteine capaci di funzionare come canali ionici attivati dalla luce: quando vengono colpite dalla luce, queste proteine modificano il passaggio degli ioni attraverso la membrana della cellula. È il principio alla base di quello che sarebbe diventato un vero e proprio interruttore biologico controllato dalla luce. La domanda successiva era inevitabile: se una proteina sensibile alla luce può modificare l’attività di una cellula, si può utilizzare lo stesso meccanismo per controllare un neurone? Qui entra in scena Karl Deisseroth. Nel 2005 il neuroscienziato riuscì a utilizzare queste proteine nelle cellule nervose, dimostrando che la luce poteva essere impiegata per controllare l’attività dei neuroni. Era nato uno strumento destinato a cambiare la ricerca sul cervello.

L’optogenetica nasce proprio dall’incontro fra genetica e ottica. Attraverso tecniche genetiche, determinate cellule vengono rese capaci di produrre proteine sensibili alla luce. Una volta presenti nel neurone, queste proteine permettono di modificarne l’attività quando la cellula viene illuminata. Il vantaggio è enorme: non si tratta semplicemente di stimolare una vasta area del cervello, ma di intervenire su popolazioni specifiche di neuroni e farlo con una precisione temporale estremamente elevata.