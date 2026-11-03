Cioccolato, un ingrediente dalle mille virtù: i suoi poteri oltre a quello gustativo

Se esiste un ingrediente in grado di attraversare cucine, laboratori cosmetici e atelier di moda senza perdere la sua identità, quello è il cioccolato. A Milano, questa squisita trasversalità di uno dei prodotti più evocativi al mondo ha trovato una nuova occasione per raccontarsi, questa volta da un punto di vista molto particolare. Il 31 ottobre 2026, la Pasticceria Cremeria Buonarroti ha ospitato «Cioccolato che passione!», un evento che ha sposato felicemente degustazione artigianale, ricerca nutrizionale e design del cappello.

Quando il cioccolato incontra la moda

A rendere l’appuntamento ancora più insolito e affascinante è stata la presenza di tre designer di cappelli: Lina Naspro, Claudia Bosticco e Lara Caputo. Il loro contributo ha spostato il fulcro dalla tavola all’estetica, aprendo un dialogo pressoché inedito fra il mondo del cibo e quello della creatività sartoriale. Un accostamento che potrebbe senza dubbio sembrare ardito, ma che in realtà segue una logica ben precisa: tanto il cioccolato artigianale quanto un cappello su misura sono il risultato di gesti tecnici raffinati, di scelte materiali consapevoli, di una visione che va oltre la funzione.

Il cioccolato nella salute e nella cosmesi

L’approfondimento scientifico è stato affidato alla dottoressa Michela Squeo, esperta in medicina funzionale. Il suo intervento ha guidato il pubblico attraverso le proprietà nutrizionali del cacao, invitando a distinguere fra ciò che la ricerca ha effettivamente dimostrato e ciò che resta nel campo delle promesse commerciali. Un approccio equilibrato, in un settore dove le suggestioni di marketing troppo spesso precedono la realtà. Il cacao, in effetti, è presente anche nella cosmetica: maschere, trattamenti corporei e formulazioni per la cura della pelle ne sfruttano le caratteristiche sensoriali. Un ingrediente che si muove con sorprendente disinvoltura tra pasticceria e rituali di bellezza.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Le Salon de la Mode. Il risultato è un format ibrido, pensato per chi considera il cibo non solo nutrimento (sarebbe molto riduttivo) ma anche come storia, cultura, tradizione e identità. Degustazione, moda e benessere, pertanto, non sono stati presentati sotto forma di compartimenti separati, ma come sostanza di un unico racconto. Quello di un ingrediente antico che, sapientemente maneggiato, sa ancora regalare piacevoli novità.