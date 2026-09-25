Morbillo, il virus torna a circolare in Italia: aumentano i casi, ma chi rischia davvero?

Il morbillo torna a circolare in Italia e colpisce anche gli adulti. Ecco quali sono i sintomi, le complicanze, chi è più esposto e quando verificare il proprio stato vaccinale

Per anni siamo stati abituati a considerarlo una malattia dei bambini, una di quelle infezioni che appartenevano al passato e che, grazie alle vaccinazioni, sembravano destinate a scomparire definitivamente dalle nostre vite. Eppure il morbillo continua a circolare in Italia e, soprattutto, a colpire persone che hanno ormai superato da tempo l’età infantile, trasformando quella che nell’immaginario collettivo rimane una malattia caratterizzata da febbre e macchie rosse sulla pelle in un problema di salute pubblica che riguarda anche gli adulti, le famiglie e chi lavora negli ospedali.

A riaccendere l’attenzione è stato il bollettino dell’Istituto superiore di sanità relativo a gennaio 2026, quando in Italia sono stati segnalati 84 casi di morbillo, dopo un biennio già caratterizzato da un’elevata circolazione del virus, con 1.055 casi nel 2024 e 532 nel 2025. Il dato che merita maggiore attenzione, tuttavia, non riguarda soltanto il numero dei contagi, ma l’età delle persone coinvolte e le conseguenze della malattia: l’età mediana dei pazienti è di 28 anni e più di uno su tre ha sviluppato almeno una complicanza, a dimostrazione del fatto che il morbillo non può essere considerato un’infezione innocua dalla quale preoccuparsi esclusivamente quando si hanno figli piccoli.

Non soltanto bambini: chi rischia di ammalarsi di morbillo

Il dato sull’età dei contagiati racconta una realtà che non dovrebbe essere sottovalutata, perché il morbillo continua a essere associato soprattutto all’infanzia, mentre i numeri dell’ISS mostrano una situazione decisamente più complessa: nel gennaio 2026, il 57,1% dei casi segnalati ha riguardato persone tra i 15 e i 39 anni, alle quali si aggiunge un ulteriore 10,7% di pazienti con almeno 40 anni. In altre parole, quasi sette contagiati su dieci avevano almeno 15 anni, anche se l’incidenza più elevata è stata registrata nella fascia tra zero e quattro anni, particolarmente vulnerabile alle conseguenze dell’infezione.

È proprio questa distribuzione a rendere il morbillo un problema che riguarda una platea molto più ampia rispetto a quella dei genitori con bambini piccoli, soprattutto perché tra gli adulti possono esserci persone che non hanno mai ricevuto il vaccino, che hanno completato soltanto parzialmente il ciclo vaccinale oppure che non ricordano se abbiano contratto la malattia durante l’infanzia.

Il rischio di ammalarsi riguarda chi non è immune al virus, indipendentemente dall’età, mentre quello di sviluppare complicanze è particolarmente elevato nei bambini sotto i cinque anni, negli adulti, nelle donne in gravidanza e nelle persone con un sistema immunitario compromesso. Per queste ultime categorie, un’infezione che viene ancora frequentemente descritta come una normale malattia esantematica può avere conseguenze particolarmente importanti.

Perché il morbillo può essere pericoloso anche per gli adulti

Il morbillo è una delle malattie infettive più contagiose conosciute e si trasmette attraverso l’aria, quando una persona infetta respira, tossisce o starnutisce, con una capacità di diffusione che rende possibile contrarre il virus anche senza avere un contatto diretto con il malato. Il contagio può avvenire già nei quattro giorni precedenti alla comparsa delle caratteristiche macchie rosse sulla pelle e proseguire nei quattro giorni successivi, un intervallo nel quale una persona potrebbe continuare a frequentare familiari, colleghi e conoscenti senza sapere di essere infetta.

I primi sintomi sono generalmente febbre, tosse, raffreddore e congiuntivite, ai quali si aggiunge successivamente l’eruzione cutanea che compare inizialmente sul volto e sul collo, per poi estendersi al resto del corpo. La maggior parte delle persone guarisce, ma il morbillo può provocare complicanze che interessano l’apparato respiratorio, il sistema nervoso e altri organi, rendendo necessario, nei casi più gravi, il ricovero ospedaliero.

Le conseguenze della malattia emergono con particolare evidenza dai dati italiani: tra gli 84 casi segnalati nel gennaio 2026, 30 persone hanno sviluppato almeno una complicanza, pari al 35,7% del totale. Le più frequenti sono state la polmonite e l’epatite o l’aumento delle transaminasi, registrate ciascuna in 12 pazienti, mentre tra le altre complicanze sono state segnalate insufficienza respiratoria, diarrea, otite e problemi oculari. Il bollettino documenta anche un caso di encefalite in un adulto non vaccinato, una complicanza neurologica rara ma potenzialmente molto grave.

Un ulteriore elemento riguarda l’impatto della malattia sul sistema sanitario: nello stesso periodo, 39 persone, pari al 46,4% dei casi segnalati, sono state ricoverate in ospedale e altre 19 hanno avuto bisogno di una visita al Pronto soccorso. Si tratta di percentuali riferite ai casi notificati nel periodo considerato, che non devono essere interpretate come la probabilità generale di ricovero per chiunque contragga il morbillo, ma che restituiscono comunque la rilevanza clinica delle infezioni osservate.

Vaccinazione: perché il morbillo continua a circolare

Per comprendere il motivo per cui una malattia prevenibile attraverso la vaccinazione continui a diffondersi, occorre guardare anche allo stato vaccinale delle persone contagiate. Nel gennaio 2026, tra i 77 pazienti per i quali questa informazione era disponibile, 70 non erano vaccinati, pari al 90,9%, mentre cinque avevano ricevuto una sola dose e uno aveva completato il ciclo con due dosi; per un ulteriore paziente vaccinato non era noto il numero delle dosi ricevute.

La presenza di casi anche tra le persone vaccinate non significa che il vaccino sia inefficace, perché nessuna vaccinazione garantisce una protezione assoluta, mentre il completamento del ciclo vaccinale riduce in maniera significativa il rischio di contrarre la malattia. Secondo l’Istituto superiore di sanità, due dosi di vaccino contro il morbillo conferiscono una protezione di circa il 97%, ma per limitare la circolazione del virus è necessario raggiungere una copertura di almeno il 95% della popolazione idonea, con entrambe le dosi.

Il problema non riguarda soltanto chi non ha mai ricevuto il vaccino per una scelta consapevole, ma anche le persone che non hanno completato il ciclo previsto o che, soprattutto tra le generazioni adulte, non dispongono di informazioni certe sulla propria storia vaccinale.

In Italia la vaccinazione contro il morbillo viene normalmente somministrata attraverso il vaccino combinato contro morbillo, parotite e rosolia, con una prima dose prevista intorno ai 12 mesi di vita e una seconda intorno ai cinque anni. Gli adulti non immuni possono recuperare la vaccinazione attraverso un ciclo di due dosi, distanziate di almeno quattro settimane, secondo le indicazioni del medico e dei servizi vaccinali.

Chi non ricorda di essere vaccinato: che cosa deve fare

Per un adulto che non ricorda di aver contratto il morbillo durante l’infanzia e non sa se abbia ricevuto una o entrambe le dosi del vaccino, il primo passo consiste nel verificare la propria documentazione vaccinale, rivolgendosi al medico di famiglia o al servizio vaccinale della propria ASL per ricostruire, quando possibile, le vaccinazioni effettuate e valutare l’eventuale necessità di completare il ciclo.

L’assenza di ricordi precisi non significa necessariamente che una persona non sia protetta, ma non dovrebbe nemmeno essere considerata una garanzia di immunità, soprattutto quando si frequentano ambienti nei quali potrebbero essere presenti bambini troppo piccoli per essere vaccinati o persone particolarmente vulnerabili alle complicanze dell’infezione. La valutazione della propria situazione vaccinale è importante anche per gli operatori sanitari, per i quali il Ministero della Salute raccomanda specifici programmi di vaccinazione, sia per la protezione individuale sia per ridurre il rischio di trasmettere il virus ai pazienti.

Un’attenzione particolare deve essere riservata alle donne in gravidanza e alle persone immunodepresse, per le quali il vaccino vivo attenuato può essere controindicato e la protezione dipende anche dalla riduzione della circolazione del virus nella popolazione. Per chi programma una gravidanza, verificare preventivamente la propria immunità permette di valutare con il medico gli eventuali interventi di prevenzione prima del concepimento.

Esiste poi una questione che riguarda chi è già entrato in contatto con una persona infetta: in caso di esposizione al morbillo, è importante rivolgersi tempestivamente al medico o ai servizi sanitari, perché la vaccinazione effettuata entro 72 ore dal contatto può prevenire la malattia nelle persone suscettibili per le quali il vaccino è indicato. Per alcune categorie che non possono essere vaccinate, come le donne in gravidanza non immuni e determinati pazienti immunodepressi, il medico può invece valutare la somministrazione di immunoglobuline entro sei giorni dall’esposizione.

Il rischio non riguarda soltanto chi si ammala

Il ritorno del morbillo pone una questione che va oltre il numero dei contagi registrati in un singolo mese, perché la diffusione del virus coinvolge anche le persone che, per ragioni anagrafiche o mediche, non possono ancora ricevere il vaccino oppure non possono essere vaccinate affatto. Un adulto suscettibile che contrae l’infezione può infatti trasmetterla a un bambino troppo piccolo per essere immunizzato, a una donna in gravidanza non immune o a una persona con un sistema immunitario compromesso, contribuendo alla circolazione del virus anche all’interno di ambienti nei quali le conseguenze possono essere particolarmente gravi.

Non è un caso che, tra i contagi registrati nel gennaio 2026 per i quali era noto il contesto di trasmissione, l’ambito familiare sia risultato quello più frequentemente segnalato, seguito dagli ambienti sanitari, mentre tra le persone contagiate figuravano anche cinque operatori sanitari.

È qui che il morbillo smette di essere una questione esclusivamente individuale e diventa un problema di prevenzione collettiva, perché la protezione delle persone più vulnerabili dipende anche dalla capacità di limitare la diffusione del virus tra coloro che possono essere vaccinati.

Il dato dei 28 anni di età mediana dei contagiati rappresenta, in questo senso, un promemoria per una generazione che potrebbe non aver mai considerato il morbillo un rischio personale e che, proprio per questo, potrebbe non aver verificato la propria situazione vaccinale. Il virus, tuttavia, non distingue tra chi frequenta una scuola materna e chi lavora in un ufficio, tra chi ha cinque anni e chi ne ha quaranta: a fare la differenza è soprattutto la presenza o meno di una protezione immunitaria adeguata, insieme alle condizioni individuali che possono rendere più gravi le conseguenze dell’infezione.