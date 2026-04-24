La “droga del palloncino” nei party dei calciatori: come funziona davvero e cosa fa al cervello

Il punto di partenza è la cronaca. Le recenti indagini su serate esclusive tra modelle, escort e calciatori a Milano hanno riportato sotto i riflettori una sostanza che circola da anni, ma che continua a essere percepita come innocua: durante le feste, secondo quanto emerge dagli atti, sarebbe stato infatti consumato gas esilarante, noto come “droga del palloncino”. Un composto che induce euforia immediata, non lascia tracce nell’organismo e, proprio per questa caratteristica non rientra tra le sostanze dopanti. Di conseguenza, gli atleti potevano assumerlo senza il rischio di risultare positivi ai controlli antidoping. Il fenomeno, tuttavia, non riguarda solo élite e ambienti esclusivi. Negli ultimi anni il consumo si è diffuso anche tra i più giovani, proprio per la combinazione di facile reperibilità, costo ridotto e durata limitata degli effetti, elementi che lo rendono particolarmente insidioso.

Che cos’è il gas esilarante: uso medico e diffusione ricreativa

Dal punto di vista scientifico, il protossido di azoto (N₂O) è un gas incolore, dal sapore leggermente dolce, utilizzato da oltre un secolo in medicina come analgesico e sedativo, soprattutto in odontoiatria. Il suo nome popolare deriva dagli effetti immediati: una sensazione di euforia, leggerezza e disinibizione, accompagnata da alterazioni percettive e riduzione dell’ansia. Proprio queste caratteristiche ne hanno favorito l’uso ricreativo, spesso attraverso, appunto, inalazione da palloncini riempiti con cartucce o sifoni nati per uso alimentare. Questo gas ra già utilizzato a scopo ricreativo nel Settecento e oggi è classificato tra gli inalanti, sostanze che producono effetti psicoattivi attraverso l’inalazione . La sua diffusione contemporanea, però, ha caratteristiche nuove. È percepito come “soft”, quasi innocuo, proprio perché gli effetti durano pochi minuti. Questa brevità, paradossalmente, è uno dei fattori che ne favoriscono l’abuso: l’esperienza è breve, ripetibile e apparentemente senza conseguenze immediate.

Effetti, sintomi e rischi: perché non è affatto innocuo

La narrazione del gas esilarante come sostanza “leggera” si scontra con i dati medici. Gli effetti immediati includono vertigini, nausea, mal di testa e disorientamento, dovuti all’azione depressiva sul sistema nervoso centrale . A dosi più elevate, i rischi aumentano rapidamente: si può andare incontro a perdita di coscienza, depressione respiratoria, asfissia, aritmie e arresto cardiaco. Il pericolo è amplificato dalle modalità di assunzione: inalare il gas direttamente da bombole o cartucce può causare ustioni da freddo alle vie respiratorie. Ma è sul medio-lungo periodo che emergono le criticità più sottovalutate. L’uso ripetuto può provocare gravi carenze di vitamina B12, con conseguenze neurologiche anche permanenti, tra cui neuropatie e danni al sistema nervoso . Non solo. Secondo diversi studi e trial, il protossido di azoto può generare dipendenza psicologica e disturbi neurologici, tanto che alcuni Paesi hanno iniziato a introdurre restrizioni o divieti. Il punto centrale è la discrepanza tra percezione e realtà: il gas esilarante non è considerato doping e ha usi medici legittimi, ma questo non lo rende automaticamente sicuro fuori da contesti controllati