La dieta della Bibbia, cos’è e perché mangiare i cibi delle Sacre Scritture in America è un boom

Per decenni le mode alimentari sono arrivate dalla California, dalle celebrities di Hollywood o dalle ultime scoperte della nutrizione. Oggi, invece, l’ispirazione arriva da un testo di oltre duemila anni fa. Negli Stati Uniti sta vivendo una nuova popolarità il “Biblical eating”, la dieta biblica, un approccio che invita a consumare prevalentemente gli alimenti citati nelle Sacre Scritture: frutta, verdura, legumi, pesce, cereali integrali, olive, olio d’oliva, fichi, miele, noci e le cosiddette carni “pure” descritte nel Levitico. Parallelamente vengono eliminati o fortemente limitati cibi ultraprocessati, bevande zuccherate, snack industriali e fritti. Il fenomeno, rilanciato dal New York Times, è stato amplificato da influencer come Kayla Bundy e Annalies Xaviera, che sui social promuovono programmi di “Biblical Eating” seguiti da migliaia di persone. A renderlo particolarmente interessante è il contesto culturale in cui nasce. Negli Stati Uniti cresce infatti il desiderio di tornare a un’alimentazione percepita come “autentica”, in sintonia con il movimento Make America Healthy Again (MAHA), che promuove il consumo di alimenti poco trasformati e critica l’eccessiva presenza di prodotti industriali nella dieta americana. Le nuove Linee guida alimentari federali insistono proprio sulla necessità di riportare al centro whole foods, alimenti integrali e minimamente processati, riducendo zuccheri aggiunti, sale e prodotti ultraprocessati.

Quanto c’è di scientifico nella “Bible Diet”?

Al netto della componente religiosa, molti nutrizionisti osservano che il modello alimentare proposto dalla dieta biblica presenta numerosi punti di contatto con la dieta mediterranea e con il modello DASH, entrambi sostenuti da solide evidenze scientifiche. L’abbondanza di vegetali, legumi, cereali integrali, pesce e olio extravergine d’oliva è infatti coerente con le raccomandazioni internazionali per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e metaboliche. Alcuni dietisti americani sottolineano che i potenziali benefici derivano non tanto dal riferimento alla Bibbia, quanto dall’eliminazione di molti alimenti ultraprocessati che caratterizzano la dieta occidentale contemporanea. Il problema nasce quando il modello viene interpretato in maniera rigida o trasformato in una promessa di guarigione. Sui social non mancano testimonianze di dimagrimenti spettacolari, pelle “rigenerata”, energia ritrovata e perfino presunti effetti curativi. Si tratta però di affermazioni aneddotiche che non trovano conferma nella letteratura scientifica. Nessuno studio dimostra che mangiare esclusivamente alimenti citati nella Bibbia produca benefici superiori rispetto a una normale alimentazione equilibrata ricca di vegetali e povera di prodotti industriali. Come ricordano gli esperti, ciò che conta è il profilo nutrizionale complessivo della dieta e non il suo riferimento storico o religioso.

Più che una dieta, uno specchio dell’America di oggi

Il successo della dieta biblica racconta soprattutto il momento che stanno vivendo gli Stati Uniti. Secondo l’International Food Information Council, nel 2025 il 57% degli americani ha seguito almeno un regime alimentare specifico nell’arco dell’anno, in costante aumento rispetto al 2018. Cresce inoltre l’interesse verso alimenti “naturali”, poco processati e ricchi di proteine, mentre aumenta la diffidenza verso l’industria alimentare e le informazioni nutrizionali spesso contraddittorie diffuse online. La “Bible Diet” intercetta perfettamente questo bisogno di semplicità. Offre regole facili da seguire, una narrazione identitaria e una dimensione spirituale che va oltre il semplice dimagrimento. Ma, come spesso accade con le diete di tendenza, il rischio è confondere una scelta alimentare ragionevole con una verità assoluta. Se il messaggio è mangiare più frutta, verdura, legumi e meno cibi ultraprocessati, la scienza non può che concordare. Se invece si attribuiscono proprietà terapeutiche al fatto che un alimento compaia nelle Sacre Scritture, si entra in un territorio dove le evidenze scientifiche si fermano e cominciano convinzioni personali, fede e marketing. Forse è proprio questa, più della dieta stessa, la ragione del suo successo: in un’epoca dominata dall’incertezza, promettere che la risposta sia già scritta da millenni esercita un fascino difficile da ignorare.