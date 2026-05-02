Le nuove frontiere del dating. Come gli appuntamenti “via app” riscrivono l’amore (rendendolo reale)

Applicazioni per partecipare a cene e viaggi di gruppo con sconosciuti, interessi in comune come lo sport per accelerare gli incontri dal vivo.Chi cerca l’amore online ora vuole connessioni profonde. Guardarsi negli occhi, e non tramite uno schermo

Conversazioni che non decollano, si perdono dietro banalità o virano troppo presto sul sesso. Fiammate d’interesse che si spengono all’improvviso, diventando messaggi senza risposta o incontri solo promessi, rimandati, mai avvenuti. E poi quel catalogo sconfinato di volti disperatamente ammiccanti, che sembrano la copia bacata di un Netflix dell’amore: si cerca troppo, ma non si sceglie mai, convinti che il meglio sarà il profilo dopo. È la «swipe fatigue», lo stress scatenato dall’uso compulsivo delle app di dating, che finiscono per amplificare ciò che dovrebbero cancellare: la trappola della virtualità, il guardare insistentemente uno schermo anziché gli occhi di un altro.

Per questo motivo, molti utenti, specie i più giovani, hanno preso a rivolgersi altrove, dove il colpo di fulmine torna a essere quello che dovrebbe: non lo scopo finale, ma una felice casualità nata fuori contesto. Un regalo inatteso del destino.

L’esempio migliore è Strava, applicazione oggi usata da quasi 200 milioni di persone in 185 Paesi e valutata circa 2 miliardi di dollari. Serve a registrare la propria attività fisica: corsa, camminate su strada e sentieri, uscite in bicicletta. I risultati vengono condivisi pubblicamente e gli altri utenti possono lasciare un apprezzamento, un commento, un messaggio d’incoraggiamento. Come scriveva il New York Times lo scorso novembre, è «una piattaforma che fa dire la verità». Senza filtri o abbellimenti posticci.

È un modo per apprezzare la disciplina altrui, la costanza di alzarsi ogni mattina presto per affrontare dieci chilometri o preparare una maratona, nonostante la pioggia o il caldo torrido. Per ammirare selfie spettinati ma contenti, senza pose artificiose.

Così nasce la voglia di approfondire e incontrarsi: non davanti al solito bicchiere, ma affiancati sull’asfalto o nella natura. E il movimento, si sa, stimola le endorfine, gli ormoni del piacere: si trasforma in un surrogato del sesso, magari nel suo antipasto. Perché il sudore scioglie il ghiaccio, annega qualunque inibizione. E vissero tonici e contenti.

Se Strava risulta troppo impegnativo, ci si può iscrivere a Tablo e unirsi al fenomeno del «social eating». È la solita, superflua etichetta inglese appiccicata a una piattaforma che porta avanti un’idea efficacemente semplice: organizzare tavolate di gruppo tra sconosciuti che, mentre si nutrono, si conoscono. Più che Cupido, galeotto sarà il bucatino.

Gli eventi sono catalogati per città, ognuno può crearne uno. Oltre al luogo, è indicato il numero massimo dei partecipanti e quante persone hanno già aderito. Specie nei grandi centri, gli appuntamenti sono disponibili per il giorno stesso, in modo da tenere a bada l’inquietudine dell’attesa e combattere, agendo, un attacco di solitudine. L’appetito vien mangiando, anche in amore.

Se un pranzo o una cena sono troppo brevi per coltivare una conoscenza, si può pensare a un viaggio. Su WeRoad gli itinerari sono classificati per intensità, livello di avventura o di vita notturna; su Avventure nel mondo, in alcuni casi, è indicata l’età massima dei partecipanti, così ci si ritrova fra coetanei. E tra notti sotto le stelle, o su una pista da ballo, arrampicate spericolate o lunghi momenti di relax sulla spiaggia, si chatta dal vivo, con risate vere, non affidate a un’emoji.

Capita l’antifona, la voglia di concretezza del pubblico, anche le principali piattaforme di dating si sono evolute e adeguate. Insistono sull’autenticità, sul sapersi porre come scorciatoie per favorire incontri basati su una comunanza d’interessi, non soltanto su un’attrazione fisica. Sulla lunga durata di una connessione, non sulla fugacità della passione.

Il nome più promettente è Hinge, che ha registrato il suo marchio di fabbrica: «Designed to be deleted». Creata per essere cancellata. L’idea di fondo è usare la tecnologia per trovare i profili migliori, un po’ come facevano le vecchie agenzie matrimoniali di una volta. Il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani ha conosciuto la moglie proprio su questa app.

In parallelo, Bumble insiste con l’alto coinvolgimento emotivo, promettendo il Sacro Graal delle conquiste, l’anima gemella: «Vogliamo che i nostri utenti trovino relazioni significative, per vivere momenti felici e spensierati» è il motto della casa.

Anche Tinder, il nome di riferimento del settore, ha dovuto adeguarsi, per offrire un’esperienza «più autentica, meno stressante e davvero degna del proprio tempo» come ha spiegato il ceo Spencer Rascoff, presentando a metà marzo gli ultimi aggiornamenti del servizio. Tra questi, la possibilità di essere abbinati a persone che condividono i propri gusti musicali o, per chi ci crede, hanno una buona compatibilità astrologica. O l’aiutino da chiedere all’intelligenza artificiale, che scandaglia il rullino dello smartphone e suggerisce quali sono le foto migliori, più espressive, da pubblicare. Una sorta di Cyrano, che non sussurra frasi romantiche, ma consiglia come sembrare irresistibili.

Probabilmente è solo l’inizio, qualcuno si sarà già inventato una funzione clandestina per imbrogliare su Strava simulando slanci atletici. Ma poi al primo appuntamento, con il fiatone alle stelle già alla seconda curva, finisce che non si arriva da nessuna parte.