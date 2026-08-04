Il caso Salmo e il tumore della pelle: cosa dice davvero la scienza

«Ho avuto un tumore della pelle». È da questa confessione, fatta senza filtri dal rapper sardo Salmo ai suoi milioni di follower, che prende il via l’ultima tempesta social dell’estate. Ma non è la diagnosi a far discutere. È ciò che arriva subito dopo. Salmo racconta di essere stato operato, dice di aver visto alcuni reel sull’argomento e di essere giunto a una convinzione personale: che anche le creme solari possano avere avuto un ruolo nella sua malattia. Una riflessione che si inserisce nel filone di contenuti diventati virali nelle ultime settimane, dopo il caso della nutrizionista Debora Rasio, e che mette in discussione uno dei pilastri della prevenzione dermatologica.Il video dura pochi minuti, ma è bastato per riaccendere una delle polemiche più ricorrenti quando si parla di salute e social network. Nel giro di poche ore il video rimbalza da Instagram a TikTok, approda sui quotidiani, divide i commentatori. Da una parte chi rivendica il diritto di raccontare la propria esperienza. Dall’altra oncologi, dermatologi e società scientifiche, che replicano con fermezza: una testimonianza personale, per quanto sincera, non può ribaltare ciò che decenni di ricerca hanno dimostrato sul rapporto tra raggi ultravioletti, melanoma e protezione solare. Solo poche ore fa, però, Salmo ha tenuto a precisare il suo pensiero scrivendo un altro messaggio su TikTok. «Non ho detto io che le creme solari sono pericolose, l’ho sentito dire alla dottoressa Rasio. A chi dobbiamo dare retta? Cari dottori, siete voi a fare disinformazione!». La vicenda va oltre il rapper sardo. Tocca un nervo scoperto del nostro tempo: l’autorità della scienza nell’epoca dei social. Perché oggi basta uno smartphone per trasformare un’esperienza individuale in un messaggio capace di raggiungere milioni di persone. E quando il tema è la salute, il confine tra racconto e consiglio medico diventa pericolosamente sottile.

La prevenzione del tumore della pelle: cosa sappiamo davvero

Il tema centrale non è tanto la vicenda clinica di Salmo, sulla quale nessuno può esprimersi senza conoscere la sua storia medica, quanto il messaggio che arriva al pubblico. Le principali società scientifiche internazionali, insieme all’Organizzazione mondiale della sanità, concordano infatti su un punto: l’esposizione eccessiva ai raggi UV, naturali o artificiali, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo dei tumori della pelle, in particolare del melanoma, la forma più aggressiva di cancro cutaneo. La prevenzione si fonda su una strategia composta da più elementi. Evitare le esposizioni nelle ore centrali della giornata, indossare indumenti protettivi, utilizzare cappelli e occhiali da sole e applicare correttamente le creme solari ad ampio spettro. Nessuno di questi interventi, preso singolarmente, garantisce una protezione assoluta, ma il loro insieme contribuisce a ridurre significativamente il danno provocato dalle radiazioni ultraviolette. Negli ultimi anni il dibattito sulle creme solari è stato alimentato da numerose informazioni prive di solide basi scientifiche. Alcune sostengono che i filtri solari sarebbero essi stessi causa di tumori o di altre malattie. Ad oggi, tuttavia, le principali autorità sanitarie continuano a ritenere che il beneficio derivante dalla protezione dai raggi UV superi ampiamente gli eventuali rischi associati ai prodotti autorizzati, che vengono sottoposti a rigorose valutazioni di sicurezza prima dell’immissione in commercio. Questo non significa che la ricerca sia conclusa. La scienza continua a studiare formulazioni, ingredienti e modalità d’impiego dei filtri solari, come accade per qualsiasi altro prodotto destinato alla salute pubblica. Ma un conto è il normale aggiornamento delle conoscenze, altro è mettere in discussione, senza prove solide, principi consolidati da decenni di studi.

Il paradosso delle creme solari: lo studio che tutti citano ma quasi nessuno legge

A rendere ancora più esplosiva la polemica è il fatto che le argomentazioni rilanciate sui social fanno riferimento a uno studio realmente esistente. Si tratta di una ricerca condotta su circa 470 mila persone della UK Biobank, pubblicata nel 2023 sulla rivista Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. A una lettura superficiale emerge un dato apparentemente sorprendente: chi dichiara di usare più frequentemente la crema solare presenta anche una maggiore incidenza di tumori cutanei. È proprio questo numero che, estrapolato dal suo contesto, è diventato il carburante di centinaia di video e post. Peccato che gli stessi autori dello studio lo definiscano un “risultato paradossale” e lo spieghino chiaramente. Chi utilizza con maggiore regolarità la protezione solare è spesso anche chi ha una pelle molto chiara, si espone più frequentemente al sole oppure ha già avuto un tumore cutaneo e, dopo la diagnosi, ha iniziato a proteggersi con maggiore attenzione. In epidemiologia questo fenomeno si chiama confondimento: due eventi possono essere associati senza che uno sia la causa dell’altro. Ed è per questo che gli autori arrivano a una conclusione diametralmente opposta rispetto a quella rilanciata online: raccomandano di limitare l’esposizione ai raggi UV e di utilizzare correttamente le creme solari.

Melanoma: cosa sappiamo davvero dopo decenni di ricerca

Su un punto, oggi, il consenso della comunità scientifica internazionale è straordinariamente ampio. L’esposizione ai raggi ultravioletti, naturali o artificiali, rappresenta il principale fattore di rischio ambientale per il melanoma e per molti altri tumori della pelle. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) attribuisce alla radiazione ultravioletta la grande maggioranza dei melanomi che potrebbero essere prevenuti, mentre dermatologi e oncologi ricordano che le scottature, soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza, aumentano significativamente il rischio nel corso della vita. Questo non significa che una crema solare sia una sorta di scudo magico. Nessun dermatologo lo ha mai sostenuto. Le protezioni solari fanno parte di una strategia molto più ampia: evitare le ore centrali della giornata, cercare l’ombra, indossare cappelli e indumenti adeguati, rinunciare alle lampade abbronzanti e riapplicare il prodotto durante l’esposizione. Usare la crema per restare al sole più a lungo è un errore tanto diffuso quanto documentato. Anche sui filtri UV la ricerca continua. Alcuni ingredienti vengono periodicamente rivalutati, altri sostituiti da molecole più moderne. È il normale percorso della farmacovigilanza e della cosmetovigilanza. Ma da qui a sostenere che le creme solari provochino il cancro il salto è enorme e, allo stato delle conoscenze, non supportato dalle prove disponibili. L’Istituto Superiore di Sanità e la SIDeMaST, la Società italiana di dermatologia, hanno ribadito in questi giorni che i prodotti autorizzati sono considerati sicuri e rappresentano uno strumento essenziale della prevenzione.