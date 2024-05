Sorpresa! Il rossetto rosso è blu!

Nella vita non è che una persona possa pretendere di sapere tutto. È necessario anche avere dei dubbi, cedere alla curiosità. In fondo, come diceva Cartesio: “il dubbio è l’inizio della conoscenza”. E Cartesio non era l’ultimo arrivato di certo.

Powered by

Così, quel dubbio che ci fa crescere spiritualmente e anche intellettualmente, ci può assalire ad esempio anche in una normale profumeria. Sei lì, ti avvicini ad un rossetto, ma scopri dalla descrizione che quello non è un rossetto normale. E con grande stupore scopri che si tratta di un successo della chimica, una di quelle invenzioni che uno dice: “ma davvero siamo arrivati fino a qui?”

Perché quello che hai preso in mano con tanto entusiasmo, è sì un rossetto all’apparenza rosa, ma in realtà è uno di quei prodotti che si chiamano a “ph reagente” e che cambia colore in base al tuo ph, alla tua carnagione ma, soprattutto, alla tua acidità. Sì, se sei acido avrà un colore, se sei poco acido ne avrà un altro e così via. Ma il bello è che il colore non si discosterà di poco dal rosa che tu vedi. No! Il rossetto potrebbe diventare anche blu! O verde! O Viola!

E lo scoprirai solo dopo un po' di tempo, magari dopo ore dall’applicazione sulle tue labbra acide o non acide. Inoltre, il periodo di tempo necessario per il mutamento di colore varia sempre in base alla persona. Quindi se, ad esempio, compri questo rossetto per andare ad un matrimonio, quando lo indossi la mattina potrebbe avere una tinta rosina, con sfumature magari lilla. Ma senza che te ne accorga, potrebbe diventare nero nel momento delle foto ufficiali. E tu, anche se vedi che tutti gli altri ti guardano in modo strano, non capirai perché e sembrerai un emo frustrato, con un vestito a fiorellini, con due treccine che si annodano perfettamente nello chignon dietro nei capelli e, soprattutto, con quel rossetto che è diventato nero che ti sbatte anche un po'. Ma se sei acida non è mica colpa del rossetto! Però tutti questi possibili inconvenienti non li valuti al momento dell’acquisto, perché la chimica ha fatto i suoi progressi, e il dubbio o la curiosità di capire di che colore saranno le tue labbra dopo qualche ora, è più forte di qualsiasi rischio.

Va detto anche che il colore non solo cambia, ma può variare più volte, sempre senza che tu te ne accorga. Ad esempio, esci un secondo dal tuo ufficio con le labbra rosse, e quando torni, sempre a causa della reazione del tuo ph, potresti vedere i tuoi colleghi ammutoliti che ti fissano perché sei rientrata con le labbra gialle.

Ma la chimica ha fatto questi progressi e quindi è giusto andare fino in fondo e vedere fino a dove si può arrivare. Intanto Marie Curie probabilmente si strofina le mani pensando:” e io che ho passato la vita tra le radiazioni per dare a tutti un futuro migliore!”. Ma cara Marie Curie, non è colpa di nessuno se si ha il ph acido.