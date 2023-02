Riva d’epoca: Bellini e Lanéva portano a bordo l’elettrico

Il refitting di motoscafi Riva d’epoca si arricchisce della partnership siglata in esclusiva da Bellini Nautica con Lanéva. La prima, fondata nel 1967 a Clusane d’Iseo (BS), opera nel settore della nautica di lusso ed è specializzata nel trading di imbarcazioni nuove e usate, nel restauro e trading di Riva vintage e nell’offerta di un’ampia gamma di servizi correlati. La seconda è una società con sede a Montecarlo che realizza, vende e noleggia barche 100% elettriche e di lusso. L’incontro tra le due ha dato vita al primo kit di retrofit full electric lanciato lo scorso settembre in occasione del Monaco Yacht Show. Con il supporto fondamentale del Principato di Monaco e della Missione per la Transizione Energetica (MTE), è stata retrofittata la prima barca: un Riva Ariston divenuto immediatamente la pietra angolare di questa combinazione di competenze e conoscenze uniche.

Grazie alla partnership con Bellini Nautica, Lanéva – supportata dal 2018 da Monacotech (lo state incubator di Monaco) e membro del Capital of Advanced Charter Yachting – si pone ora l’obiettivo di fornire da qui al 2026 sino a 150 modular kit in esclusiva mondiale per il comparto Riva d’epoca. I kit di Lanéva combinano tecnologie e componenti industriali certificati in un sistema a 400 volt, cavi schermati e un sistema di tracciamento e telemetria usato anche in Formula 1. La fornitura comprende: motore singolo o doppio da 150 a 500 kW, batteria da 60 a 260 kWh e da 380 kg a 1,6 tonnellate e caricabatterie da 22 a 250 kW di capacità. Un servizio aggiuntivo al refitting dell’imbarcazione di cui si occuperà direttamente Bellini Nautica per conto del cliente.



BATTISTA BELLINI: UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE PER GLI AMANTI DELLA NAUTICA DI LUSSO

«Questa collaborazione è importante perché permetterà a Bellini Nautica di offrire agli amanti della nautica di lusso anche soluzioni sostenibili, contribuendo in tal modo a ridurre l’impronta di carbonio (riduzione stimata tra le 6 e le 48 tonnellate/anno)» commenta Battista Bellini, Ceo di Bellini Nautica. «In alcuni grandi laghi europei si è arrivati addirittura a consentire la navigazione solamente ad imbarcazioni motorizzate elettricamente, in linea con l’indirizzo della normativa europea riguardo alla circolazione dei veicoli. Senza necessariamente pensare di arrivare a tale estremo, vogliamo comunque essere pronti nel fornire un servizio di refitting che sia il più coerente possibile con le aspettative attuali e future della nostra clientela».

Una partnership nel segno della sostenibilità reale con tutti i vantaggi propri del motore elettrico rispetto al tradizionale endotermico: ridotto impatto ambientale e acustico, durata prolungata dell’imbarcazione, possibilità di navigare ovunque senza limiti normativi.

info: gentedimareonline.it