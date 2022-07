Riva Aquarama: 60 anni di storia da sfogliare

Edito da Assouline in due versioni – Ultimate e Special – Riva Aquarama è molto più di un libro celebrativo (in questo caso dei 60 anni dell'iconico runabout di Riva). È un testimone da custodire, sfogliare, osservare e toccare più e più volte per vivere e rivivere la Bellezza e le suggestioni senza tempo che solo un grande classico può rendere intramontabili e imperiture. Anzi, il passare del tempo ha il potere di far risultare, se possibile, ancora più preziosa e densa di significati una realizzazione che ha scritto una delle più belle pagine delle produzione nautica internazionale e, insieme, di un'epoca, quella dei primi Anni Sessanta, in cui la vivacità e l'effervescenza della Dolce Vita si illuminavano di simboli impressi nella memoria e nelle immagini da cartolina gelosamente conservate e mai tanto apprezzate.







Frutto dell'ingegno visionario dell'ing. Carlo Riva, l'Aquarama è un'icona di stile ed eleganza, di perfezione e classe.

Amato per le sue linee essenziali, il mogano, i dettagli in ottone cromato e gli interni dal tipico color acquamarina abbinato a tonalità crema, l'Aquarama era insieme protagonista e scenografia delle giornate estive trascorse al largo della Costa Azzurra e dei litorali europei, con il rombo dolce e suadente del suo motore ad accompagnare il sottofondo delle ore trascorse in barca. Divenne immediatamente uno status symbol capace di far innamorare star del cinema, capi di Stato e famiglie reali: tutti, da Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, Gunter Sachs sino ai Reali di Monaco - per citare solo alcuni dei numerosi personaggi noti -, erano incantati dal fascino magnetico dell’Aquarama. Rispetto ai circa 760 Aquarama realizzati nel cantiere di Sarnico, gli esperti di Riva ritengono che esistano ancora oltre 650 unità, una stima che amplifica l’essenza leggendaria di questa imbarcazione. L'Aquarama, infatti, non è un semplice trofeo, è amata con fervore sia da armatori sia da appassionati. Per chi la possiede non si tratta solo di una barca, ma di un sogno che diventa realtà. Nel libro, un omaggio eccezionale all’Aquarama, l’autore Michael Verdon (giornalista di Robb Report specializzato in nautica e aviazione) racconta la storia della mitica imbarcazione facendone rivivere tutto lo charme in stile Dolce Vita.

L'edizione speciale è custodita in una pregiata scatola in mogano righettato che esprime il sapore del magnifico scafo dell’Aquarama, regalando ad armatori, collezionisti e amanti del marchio un pezzo del sogno Riva.

Ultimate Edition

Edito da Assouline

Testi di Michael Verdon

Fotografia a cura di Oliver Pilcher

Copertina rigida con lussuosa custodia

Codice ISBN 9781649800657

Dimensioni 58 x 49 x 17 cm – 23 x 19 x 6,7 in. | 208 pagine | oltre 200 illustrazioni

Prezzo 920 euro

In vendita online su Riva Boutique

Special Edition

Codice ISBN 9781649800664

Dimensioni 61 x 54 x 18 cm – 24 x 21 x 7 in. | 208 pagine | oltre 200 illustrazioni

Prezzo 1.900 euro

In vendita online su Riva Boutique

