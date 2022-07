I piatti dell'estate 2022 dei grandi chef

FABRIZIO BORRACCINO - RISTORANTE ZELO, FOUR SEASONS HOTEL MILANO



LINGUINE AI RICCI DI MARE, SCAMPI E OSTRICHE

Dosi per 1 porzione

INGREDIENTI:

90 g linguine ‘ Pastificio Gentile’

150 g scampi

20 g polpa di ricci di mare

1 ostrica

1 spicchio d’ aglio

20 g scalogno

30 g carota

20 g di sedano

50 g pomodorini datterini

1 peperoncino piccolo

1 limone non trattato

Basilico q.b

Vino bianco q.b

Olio EVO q.b

Pepe q.b

PROCEDIMENTO:

Pulire gli scampi tenendo da parte le teste e i carapaci che serviranno per fare la salsa di scampi.

Tagliare il sedano, la carota e lo scalogno a cubetti, farli soffriggere con l’olio e lo spicchio d’aglio, unire le teste e i carapaci degli scampi. Una volta rosolato il tutto sfumare col vino bianco, unire i pomodorini schiacciati con le mani, qualche foglia di basilico e coprire il tutto con acqua fredda un dito sopra la quantità degli scampi. Far cuocere il tutto per 50/60 min, filtrare il liquido così ottenuto schiacciando bene i carapaci nel colino in modo da ottenere tutto il succo.

Cuocere le linguine in abbondante acqua salata, nel frattempo in una padella mettere un filo d’olio e aggiungere il peperoncino tritato senza semi (a vostro piacere se lo volete più o meno piccante), farlo soffriggere leggermente e unire il fondo di scampi ottenuto in precedenza.

A parte tagliare gli scampi a cubetti e condirli con olio, sale, pepe e buccia di limone, aprire l’ostrica e tagliare il mollusco a striscioline.

Scolare la pasta al dente e mantecarla in padella con la salsa di scampi, all’ultimo unire la polpa di ricci di mare, un filo d’olio EVO e una grattuggiata di buccia di limone.

Servire la pasta con sopra gli scampi crudi conditi in precedenza, l’ostrica e qualche fogliolina di basilico.