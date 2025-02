Nutella Day, la ricetta segreta di un successo che ha saputo conquistare il mondo

Era una piovosa mattina di aprile del 1964 quando il primo vasetto di Nutella uscì dalla fabbrica Ferrero di Alba (Cn). Da allora, questa crema spalmabile è diventata un simbolo di gusto e dolcezza, conquistando milioni di persone in tutto il mondo. La sua storia affonda le radici nell’intuizione visionaria di Michele Ferrero, che migliorò la formula della "Supercrema" creata dal padre Pietro nel dopoguerra, dando vita a un prodotto destinato a diventare un’icona globale.

Oggi Nutella è prodotta in undici stabilimenti Ferrero in tutto il mondo, con maestranze di 97 nazionalità diverse, ed è venduta in circa 170 paesi. Nel 2024, il marchio ha registrato un fatturato globale stimato in oltre 3 miliardi di euro, consolidando la sua posizione come leader nel settore delle creme spalmabili.

Il segreto del successo

Il trionfo di Nutella non si deve solo al gusto inconfondibile, ma anche a una strategia di marketing vincente. Fin dai suoi esordi, la Ferrero ha saputo parlare a generazioni di consumatori senza mai cambiare il logo e il nome del brand. La parola "Nutella" nasce dalla fusione di "Nut", nocciola in inglese, e della desinenza italiana "ella", creando un nome musicale e facilmente riconoscibile.

Le scelte di packaging hanno contribuito al suo successo: l’idea di commercializzare il prodotto in bicchieri di vetro, poi riutilizzabili, si rivelò da subito vincente, conquistando sia consumatori che collezionisti.

La pubblicità ha fatto il resto: il debutto pubblicitario avvenne nel 1967 al Carosello. Da lì in poi, è stato un susseguirsi di campagne memorabili e innovative, come "Mamma tu lo sai" che ha visto protagonisti bambini di tutto il mondo con una fetta di pane e Nutella in mano. O lo spot "Buongiorno" del 2012 con la voce di Luciano Pavarotti, fino all’attuale "Il buongiorno che ci unisce" (2024), che trasmette un messaggio di inclusione.

Sostenibilità

A contribuire a tale successo è anche l’attenzione dell’azienda produttrice verso tematiche ambientali. Negli ultimi anni, Ferrero ha investito significativamente in strategie di sostenibilità per migliorare la filiera produttiva di Nutella. Dal 2013, l’azienda utilizza esclusivamente olio di palma certificato sostenibile RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), riducendo l’impatto ambientale della produzione. Inoltre, Ferrero ha annunciato l’obiettivo di rendere tutti gli imballaggi 100% riutilizzabili, riciclabili o compostabili entro il 2025.

World Nutella Day

Un prodotto universale che ha saputo conquistare generazioni e generazioni e che dal 2007, ogni 5 febbraio, è protagonista del World Nutella Day: un evento nato sui social media (la pagina Facebook conta 30 milioni di fan, mentre su Instagram 1,5 milioni, di cui 628 mila solo per Nutella Italia) in cui milioni di persone condividono storie, immagini, ricette e dichiarazioni d’amore alla crema spalmabile. Un fenomeno virale che testimonia l’affetto e la fedeltà del pubblico.

Le edizioni speciali che hanno fatto storia

Nel corso degli anni, Ferrero ha lanciato numerose limited edition, diventate veri e propri oggetti da collezione. Nel 2013 è stata introdotta Nutella Nomi, che permetteva ai consumatori di personalizzare il barattolo con il proprio nome. Nel 2020 è arrivata Nutella "Ti amo Italia", una serie di 30 vasetti dedicati agli scorci più belli del Paese. Due anni dopo, nel 2022, è stata la volta di Nutella con Te, una raccolta di 59 barattoli in collaborazione con Ansa che raccontavano eventi storici dal 1964 (anno di nascita di Nutella) a oggi. Nel 2023, in collaborazione con Treccani, è nata Nutella Parole, con 21 vasetti dedicati a parole italiane iconiche e accompagnati da un podcast per approfondire l’etimologia, il significato e le curiosità. Infine, nel 2024, per celebrare i 60 anni del brand, è stata lanciata Nutella 60 anni, una serie di vasetti in edizione limitata, ognuno dei quali caratterizzato da una dedica, che i consumatori potevano rivolgere alle persone per loro speciali.

Non solo vasetti. Nell’anno del 50° anniversario dalla nascita di Nutella, Poste Italiane ha emesso un francobollo ordinario, da 0,70 €, appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico». Mentre nel 2021, in occasione del 75° anniversario dalla fondazione dell’azienda Ferrero, la Zecca ha coniato una moneta d’argento dedicata proprio alla Supercrema.

Nutella limited edition Nutella Nomi (2013)





A tutti piace Nutella

Dai personaggi dello spettacolo agli uomini di potere, Nutella ha conquistato tutti. Jannik Sinner, Monica Bellucci, Julia Roberts, Simone Biles e Francesco Totti hanno dichiarato apertamente il loro amore per la crema Ferrero.

Anche i leader mondiali non sono da meno: durante il G8 dell’Aquila (2009) fu servita una colazione speciale con Nutella a base di frutta, latte, pane e Nutella preparata dall’allora cuoco della nazionale italiana di calcio Claudio Silvestri; mentre al G7 in Puglia (2024) ogni capo di Stato ha ricevuto un vasetto personalizzato.

Una Nutella al Museo

Per celebrare il suo 60esimo compleanno, Nutella è sbarcata al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma con "joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni". Fino al 20 aprile 2025, adulti e bambini potranno immergersi nella storia del brand ripercorrendo i sei decenni di vita della crema spalmabile attraverso un mix di gioco e approfondimento.

Il 5 febbraio 2025, alle ore 18, l’Auditorium MAXXI ospiterà un evento speciale con il giornalista e conduttore tv Pierluigi Pardo, Gigi Padovani (autore de Il nuovo mondo Nutella - 60 anni di innovazione), il violinista Pierpaolo Foti e lo street artist Greg Goya.

La storia continua…

Nel corso dei decenni, Nutella ha saputo innovarsi senza tradire la propria identità. L’espansione del brand ha portato alla creazione di nuovi prodotti che hanno conquistato il pubblico, come Nutella &GO! nel 2008, uno snack pratico da portare ovunque, seguito nel 2015 da Nutella B-ready, una cialda croccante ripiena della famosa crema. Il 2019 ha visto il successo dei Nutella Biscuits, mentre nel 2020 sono arrivati i Nutella Muffin. Negli ultimi anni, Ferrero ha continuato a sperimentare con il Nutella Croissant nel 2023, fino al lancio di Nutella Gelato e della tanto attesa Nutella Plant-Based (realizzata con ingredienti di origine vegetale) nel 2024, affiancati dal Nutella Donut. A distanza di 61 anni dalla sua nascita, Nutella continua a scrivere la sua storia, pronta a conquistare nuove generazioni di golosi in tutto il mondo.