Nuove ossessioni, gli angeli del centenario Thun 

Dimenticate i Labubu. L’ultimo oggetto del desiderio della Gen Z sono gli Angeli della Thun. La limited edition per il centenario della fondatrice, la Contessa Lene Thun, è andata sold out in meno di 24 ore. E l’attesa per l’ultimo drop, previsto a settembre, infiamma il pubblico. Tuttavia, l’azienda altoatesina non è nuova a questo tipo di viralità: a Pasqua, la collaborazione con Bauli, ha visto il web popolarsi di tutorial per intercettare quale uovo contenesse il mitico gattino in porcellana. Del resto, Thun può contare fan base solida, 440 mila follower su Instagram, oltre un milione su Facebook e più di 28 mila like per lo shop ufficiale di TikTok, “Da oltre 75 anni le nostre creazioni accompagnano i momenti più importanti delle famiglie italiane: nascite, matrimoni, anniversari, il Natale”, ha spiegato Simon Thun, vicepresidente e Ceo di Thun S.p.A., “Questo ha generato un collezionismo profondamente affettivo. Oggi contiamo su una community vasta e appassionata: il Thun Club ha circa 80 mila membri, cui si aggiungono oltre un milione e mezzo di clienti fidelizzati e una rete spontanea di appassionati attivissimi negli store e online. Tra i pezzi più ambiti, ci sono, senza dubbio, gli Angeli, il nostro simbolo per eccellenza, le primissime creazioni ispirate all’universo di Lene e le Limited Edition. Il vero valore di questi oggetti, però, si misura nei racconti delle persone: chi custodisce un Angelo appartenuto alla madre, chi cerca un pezzo per ritrovare la propria infanzia, chi completa una collezione di famiglia. Aver costruito questo linguaggio affettivo è il nostro patrimonio più prezioso”. Un capitale emotivo che si traduce in business con i 3499 pezzi venduti in meno di 24 ore, e il fenomeno del mercato secondario: gli angeli del centenario, sono rivenduti a cifre che superano il valore di mercato anche del 100%. Basta guardare eBay o Vinted per rendersi conto che le statuine di ceramica hanno fatto il passaggio generazionale senza intoppi come ha concluso il ceo, “Oggi assistiamo a una nuova, affascinante fase. Accanto alla memoria storica, sta emergendo una community contemporanea, formata anche da giovanissimi, che cerca pezzi rari e edizioni limitate per esprimere la propria identità, creando trend che diventano virali sui social. Questo ci rende immensamente orgogliosi: dimostra che Thun non è percepito solo come un oggetto decorativo, ma come una storia viva, condivisa e capace di unire trasversalmente generazioni diverse”.