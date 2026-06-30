Caso escort-calciatori: Bastoni indagato per prostituzione minorile

Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano, lo riporta La Repubblica. Il 27enne difensore dell’Inter ha ricevuto oggi l’avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Il nome del calciatore è all’interno dell’inchiesta sulla presunta agenzia di escort, la Ma.De, che avrebbe organizzato serate e party per vip. Sempre secondo La Repubblica, l’ipotesi di reato nascerebbe dal fatto che il 27enne avrebbe avuto un rapporto con una ragazza che all’epoca dei fatti avrebbe avuto solo 17 anni. La giovane, sentita come testimone, avrebbe detto però che non ci sarebbe stato alcun rapporto con il nerazzurro. Nelle carte dell’inchiesta si leggono le chat dalle quali emerge che un tuttofare della Ma.De avrebbe messo in contatto il calciatore con la minorenne. La guardia di finanza, inoltre, avrebbe notificato atti per un invito a rendere sommarie informazioni ad altri tre calciatori non indagati, ma chiamati solo come testimoni. Si tratta di Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi.