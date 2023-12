I VIXX sono tornati con Continuum

Nel novembre 2023, i VIXX hanno celebrato un ritorno trionfale con il loro attesissimo 5° mini-album, CONTINUUM. Il gruppo, inizialmente formato dalla Jellyfish Entertainment nel 2012 attraverso il reality show MyDOL, ha trasformato sia la sua formazione che il suo stile musicale nel corso degli anni. Inizialmente un sestetto, i VIXX sono ora ufficialmente composto da quattro membri: N, Leo, Ken e Hyuk. In particolare, l'ex cantante Hongbin e il rapper Ravi hanno lasciato il gruppo e l'agenzia rispettivamente nell'agosto 2020 e nell'aprile 2023, mentre N - pur essendo ancora parte del gruppo - non ha partecipato attivamente a questo nuovo album.

I VIXX si sono ritagliati una nicchia unica nell'industria del K-pop come "concept o performance group". La loro musica, i testi, le coreografie e le esibizioni teatrali in generale sono accuratamente realizzate per trasmettere una storia o un concetto coeso. Dall'incarnazione di supereroi e personaggi di gioco al ritratto di vampiri, Jekyll e Hyde e bambole voodoo, i VIXX si sono guadagnati negli anni soprannomi come "concept-dol", "fantasy-dol" e persino "horror-dol".

CONTINUUM segna un capitolo significativo nel viaggio artistico dei VIXX. L'album, a tema ""Continuity"", esplora l'idea che ogni membro continui a evolversi sia a livello personale che musicale, contribuendo alla crescita complessiva dei VIXX come gruppo. La copertina dell'album e il video musicale impiegano vari colori ed espressioni emotive per trasmettere un'esperienza sensoriale, sforzandosi di enfatizzare la continuità visivamente ed emotivamente.

L'album stesso è presentato in due versioni: "WHOLE" e "PIECE". La versione "WHOLE", caratterizzata da un anello circolare condiviso tra i membri, simboleggia l'unità di VIXX. Una tonalità più profonda di rosso contrasta con gli abiti monotoni dei membri, creando un'atmosfera semplice ma profonda. D'altra parte, la versione "PIECE" evidenzia i valori e l'aura individuali di ogni membro attraverso colori distintivi, accentuando il loro fascino unico. Il video musicale ritrae cinematograficamente i valori dei VIXX attraverso un oggetto a forma di anello in frantumi, che significa la riscoperta dei ricordi perduti e la crescita individuale.

Nonostante l'assenza di N in questo comeback, CONTINUUM mette in mostra la resilienza dei VIXX come musicisti. L'album è una sentita espressione di amore e gratitudine per il loro fandom dedicato, STARLIGHT, che ha atteso con impazienza il ritorno del gruppo. La title track, "Amnesia", presenta tonalutà vocali da sogno e un loop di chitarra avvincente in un tempo medio basato su R&B. Il ritornello, arricchito da linee di chitarra elettrica, e il cambio di firma del tempo del bridge lasciano un'impressione duratura, allineandosi perfettamente con il tema dei ricordi distorti menzionati nei testi.

CONTINUUM è uno sforzo collaborativo in cui le impronte di ogni membro sono evidenti in ogni aspetto, dalla musica al design dell’album e al video musicale. Con l'impegno di offrire un viaggio emotivo alimentato dall'intimità, i VIXX promettono un'esperienza musicale più matura con il loro 5° mini-album, riaffermando il loro status di pionieri della scena K-pop.

Panorama.it ha parlato con loro.













Piacere di conoscervi, e grazie per essere qui. Posso chiedervi di presentarvi ai nostri lettori?

VIXX : Ciao, siamo i VIXX, siamo tornato con il nostro nuovo album, CONTINUUM. Sono passati più di 4 anni da quando ci siamo riuniti come VIXX, quindi capisco che i nostri fan saranno entusiasti quanto noi. Per favore, dateci il vostro amore e il vostro interesse per questo ritorno!

Primo nuovo album in cinque anni... come ci si sente?

LEO : Sono entusiasta di essere tornato sul palco come VIXX!

KEN : Non posso credere che siamo tornati e sono molto orgoglioso di noi stessi. Mi mancano davvero i nostri fan!

HYUK : Onestamente, c'è stata una notevole pressione e preoccupazione visto che è passato un po' di tempo dal nostro ultimo comeback. Tuttavia, con tutti i preparativi ora completati, il pensiero di incontrare i fan dopo un periodo così prolungato, svelare nuove canzoni e immaginare l'eccitazione e il sostegno dei nostri fan mi dona una reale felicità.

Vorrei iniziare parlando del vostro nuovo album, Continuum. Cosa rappresenta per voi?

LEO : L'album rappresenta il fatto che noi andiamo avanti insieme senza fine.

KEN : Lo vedo come la nostra determinazione ad aggrapparci a ricordi insostituibili, sia ai ricordi che ci sono cari.

HYUK : Penso che questo album serva come promemoria di qualcuno di inestimabile per noi, spingendo a riflettere sulle cose che amiamo e siamo determinati a proteggere.

Potete descrivere l'album dal vostro punto di vista?

VIXX : Crediamo che questo album, CONTINUUM, illustri il significativo sviluppo dei VIXX nel corso degli anni. Attraverso attività promozionali individuali, ogni membro ha subito una crescita personale. Tuttavia, riunirsi finalmente come VIXX e incanalare quella crescita individuale nello sviluppo collettivo del gruppo si allinea con il tema dell'album di "Continuità". Questa narrazione risuona anche con il concetto dei VIXX che vengono istintivamente attratto l'uno dall'altro, anche di fronte ai ricordi perduti.

La title track si chiama Amnesia. Potete può dirci di più?

VIXX : La title track, "Amnesia" è una traccia di medio tempo infusa di R&B che trasmette il potente messaggio che "anche con ricordi frammentati, alla fine siamo attratti l'uno dall'altro. Si distingue come una canzone che racchiude efficacemente l'essenza del continuo sviluppo dei VIXX, un tema chiave che abbiamo mirato a trasmettere in questo album. In particolare, la canzone evidenzia abilmente il nostro fascino individuale mentre raggiunge una miscela armoniosa tra di noi. In tal modo, cattura magnificamente la crescita personale dei nostri membri e l'evoluzione generale del gruppo VIXX.

Il video musicale è molto profondo. Avete qualche dietro le quinte che potete rivelarci?

LEO : La dedizione che abbiamo riversato in questo comeback è evidente nel video musicale. Spero che gli spettatori siano in grado di catturare quegli elementi mentre si divertono a guardarlo!

KEN : Prima di tutto, ricordo di essermi scusato con i membri perché ho fatto parecchi errori nella coreografia... Anche se non sono stato rimproverato dagli altri, ricordo di essere stato eccezionalmente consapevole dei miei passi durante le scene coreografiche durante le riprese. (ride)

HYUK : È passato un po' di tempo da quando ho ballato con tanta energia, ed è stato più impegnativo di quanto immaginassi. Poi ho pensato a quanto deve essere stato difficile per gli altri membri nel corso degli anni, quindi non ho potuto fare a meno di sentirmi dispiaciuto per averli infastiditi così tanto prima. (ride)

Qual è stata la parte più impegnativa di questo comeback?

LEO : Abbiamo davvero pensato a come presentare al meglio la performance dei VIXX ai fan che hanno atteso con impazienza il nostro ritorno.

KEN : Sicuramente la coreografia... (ride). Ballare è sempre stato un po' impegnativo per me, quindi sono sicuro che nonistante tutto sarà andata bene anche questa volta!

HYUK : Considerando la nostra lunga pausa e i vari cambiamenti nel nostro gruppo, ho trovato il nostro tentativo di mostrare uno stile molto simile ai VIXX ma con un lato più maturo di noi stessi in questo album il fattore più impegnativo.

L'album ha cinque canzoni; se ognuno di voi dovesse scegliere solo una canzone preferita, quale sarebbe e perché?

LEO : La mia traccia preferita è "If You Come Tonight" perché ho scritto il testo di questa canzone per i nostri fan.

KEN : “SAVAGE” è il mio preferito perché si allinea perfettamente con la mia atmosfera giocosa!

HYUK : Adoro "LILAC" perché racchiude la storia che volevo trasmettere attraverso questo album.

Starlight è un fandom molto dedicato. Se potessi dire loro qualcosa, quale sarebbe?

VIXX : Cari Starlights! È passato troppo tempo, vero? Ora che ci siamo riuniti come VIXX dopo questa lunga pausa, abbiamo investito una quantità significativa di sforzi nei preparativi per i nostri Starlights che aspettavano pazientemente il nostro ritorno. Oltre all'album, ci stiamo anche preparando per un concerto emozionante, quindi unitevi a noi mentre creiamo ricordi indimenticabili insieme! Grazie, e vi amiamo sempre!

Facendo un passo indietro e parlando della vostra carriera, c'è una canzone nella vostra discografia a cui vi sentite davvero affezionati?

LEO : Tutte le canzoni sono preziose, ma le mie preferite sono "Fantasy" e "Chained Up".

KEN : "Scentist" è il mio preferito. Come persona piuttosto emotiva, credo che sia perché i ricordi e il profumo del momento in cui abbiamo pubblicato la canzone risuonano ancora profondamente dentro di me.

HYUK : Scelgo "Voodoo Doll". Il testo di questa canzone, in particolare la frase "che tutto si adempia", ha un profondo significato per noi, racchiudendo una serie di emozioni e trasmettendo un messaggio che incarna veramente l'essenza del nostro gruppo. Inoltre, è la canzone che ci ha regalato la nostra vittoria al primo posto negli spettacoli musicali.

E riflettendo sulla vostra vita come VIXX, dal debutto fino ad ora, c'è un ricordo che vi viene subito in mente?

LEO : Tutti i momenti in cui ho visto i nostri fan mentre salivamo sul palco.

KEN : Per me, è quando abbiamo avuto la nostra prima vittoria. Le lacrime stavano per sgorgare dai miei occhi, ma ho combattuto duramente per sopprimerle. LEO, in particolare, pianse molto quel giorno.

HYUK : Tutti i ricordi che abbiamo fatto con Starlights in mezzo a tutti gli ambienti a noi sconosciuti e nuovi mi vengono in mente.

Siete veterani del K-pop. C'è qualche nuovo gruppo che state osservando da vicino o con cui vorreste lavorare?

LEO : Ce ne sono troppi, quindi è difficile per me sceglierne uno.

KEN : Ognuno di loro ha un talento eccezionale, quindi per il momento, mi concentrerò su me stesso... Lavorerò sodo fino al giorno in cui potrò collaborare con loro!

HYUK : È difficile scegliere perché ci sono molti grandi gruppi là fuori, ma ultimamente, mentre lavoravo con Belle del gruppo Kiss of Life, la sua performance eccezionale mi ha fatto apprezzare davvero cosa significa avere talento. Sentivo di voler fare più collaborazioni con lei in futuro.

Essendo in questo ambiente da molto tempo, conoscete e avete sperimentato tutti gli alti e bassi di diventare un idol. Avete qualche consiglio per coloro che hanno appena iniziato o stanno lottando in questo momento?

LEO : Voglio dire loro che una volta superati il dolore e le sfide attuali, arriveranno a considerare questa esperienza come eccezionalmente preziosa. Voglio incoraggiarli ad affrontare i momenti difficili con resilienza e sforzarsi di ottenere una comprensione più profonda di quelle esperienze.

KEN : Il destino ha un modo di presentarsi quando meno previsto! Se perseveri e ti sforzi, otterrai risultati davvero notevoli! Continuiamo a lottare!

HYUK : Spero che navighino attraverso la vita, abbracciando le circostanze date, godendosi il viaggio e osservando sia se stessi che l'ambiente circostante in una certa misura, e non rimpianto.

Se doveste descrivervi in una sola parola, senza pensarci troppo, quale sarebbe?

LEO : È “passione”.

KEN : Una “Matassa d'amore”!

HYUK : Sarebbe “gioventù”.

Ho un'ultima domanda: chi sono i VIXX ora?

LEO : VIXX è una squadra che non si accontenta mai del presente e continua ad essere difficile da migliorare. Vogliamo essere una fonte di conforto per te.

KEN : Siamo un gruppo nato per andare più in alto (ride), dato che ci stiamo impegnando molto per fare bene! Anche noi amiamo davvero i nostri fan.