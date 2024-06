Vasco, sette concerti a San Siro: viaggio nei brani della scaletta

Non è mai una semplice sequenza di canzoni la scaletta dei concerti di Vasco, l'anima del concerto, un'onda emotiva lunga due ore e mezzo, un mare di emozioni, un alternarsi complesso di canzoni rock e ballad intimiste. Brani che appartengono a una carriera straordinaria iniziata negli anni 70, fatta di decine di canzoni che sono impresse per sempre nella memoria collettiva.

Il tour del 2024, dopo la data zero di Bibione, inizia nel segno del record dei record: sette concerti a San Siro.

Ad aprire lo spettacolo saràBlasco Rossi da C'è chi dice no (1987) seguita da Asilo Republic, dall'album Colpa d'Alfredo (1980)

Terzo brano dello show sarà Gli spari sopra, title track del disco omonimo del 1993, per poi tornare al presente con Gli sbagli che fai il singolo uscito nel 2023 in occasione della serie Netflix, Il Supervissuto.

A seguire Quanti anni hai da Canzoni per me (1998), Come stai da Buoni o cattivi (2004) e Vivere senza te da Liberi liberi (1989)

Bollicine, dall'omonimo disco del 1983, è un classico senza tempo, mentre Jenny è pazza è una chicca, che rientra nella setlist dopo tanto tempo, presente nel primo album del Blasco ...Ma cosa vuoi che sia una canzone... uscito nel 1978.

L'immancabile Sally da Nessun pericolo per te (1996) arriva prima di Domenica Lunatica (Liberi Liberi) e Un gran bel film (Nessun pericolo... per te). Rientra in scaletta anche il singolo pubblicato nel 1999, La fine del MIllennio seguita da Gli Angeli (Nessun pericolo... per te) e Basta poco (2007)

Dopo C'è chi dice no (1987) arriva il medley che inizia con un'altra chicca, La strega dal secondo disco del 1979, Non siamo mica gli americani!. Si scaldano il ritmo e la temperatura del concerto con il superclassico Rewind (1998) a cui fanno seguito Il mondo che vorrei (2008), Dillo alla luna da Liberi Liberi e Se ti potessi dire (2019) che anticipa il gran finale: Siamo solo noi, Vita spericolata/Canzone e, naturalmente, Albachiara.